Luto en el mundo del boxeo: excampeón del mundo fue asesinado a tiros a la salida de un restaurante en Alemania

El mundo del deporte amaneció con una triste noticia luego de conocerse que un excampeón del boxeo falleció tras ser víctima de un disparo a la salida de un restaurante en Bielefeld, Alemania, según informó la Policía local.

Se trata de Besar Nimani, el excampeón del mundo de boxeo, quien murió a las afueras de un restaurante en la zona de Obernstrasse, cerca de la Klasingstrasse, cuando unos hombres se le acercaron y le dispararon.

El comunicado emitido por la Policía local señala que el hombre de Bielefeld, que era ciudadano kosovar, murió en el lugar debido a las heridas que recibió. “Actualmente, se está llevando a cabo una importante operación policial en la ciudad de Bielefeld”.

Algunos testigos del lugar aseguran que Nimani salió del local cerca de las 18:00 pm (hora local) cuando fue abordado por los hombres que le dispararon.

Según reportó el medio local Bild, en el lugar de los hechos “se escucharon hasta 10 disparos en la zona de parte de no menos de seis hombres”.

Por su parte, el hermano de Besar publicó un post desde su cuenta de Facebook en la que escribió un mensaje sobre la perdida de su hermano, señalando: “Mi hermano Besar Nimani fue asesinado en una emboscada en Bielefeld, Alemania. Que Dios nos una en el cielo con él. Siempre estaré orgulloso de ti, tomé mi alma y maté a traición a muchos, pero nadie te ha humillado jamás. Te amo”.

Bild informó que, en el 2013, Nimani fue víctima de un tiroteo en el que solamente resultó herido y según se conoció, el incidente se dio debido a que su hermano tuvo una discusión con un hombre al que agredió con un botellazo.

El caso llegó al tribunal, en donde fue absuelto luego de que se considerara que los golpes que le propinó al hombre que le disparó fue en su derecho a la legítima defensa.

El medio Frankfurter Allgemeine Zeitung reportó que el excampeón del mundo llevaba desde hacía un buen tiempo involucrándose en un ambiente “bastante problemático”. De hecho, en 2016 fue detenido por las autoridades tras ser denunciado de haber agredido a su pareja.

La pareja del deportista afirmó, en ese entonces, que la golpeó; sin embargo, Nimani quedó en libertad a las pocas horas de ser apresado por las autoridades locales.

Besar Nimani, de 38 años, nacido en Kosovo, pero con nacionalidad alemana, país al que se mudó en 1997, logró ser campeón europeo del peso superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

En su historia cuenta con 26 victorias, 22 de las cuales ganó por la vía rápida del Knock Out, además de disputar 27 combates entre 2011 hasta 2019, año en el que peleó por última vez contra el bosnio Adnan Ailiq, a quien logró vencer por knock out en el segundo round. Su única derrota data de abril de 2015, cuando el francés Frank Haroche lo venció por Knock Out.