Marcelo Bielsa explotó al hablar de gresca en las gradas en partido contra Colombia y sanciones que recibiría Uruguay

El DT de Uruguay, Marcelo Bielsa, rechazó este viernes la posibilidad de sanciones a jugadores de la Celeste por incidentes registrados en las tribunas al término de la semifinal perdida contra Colombia por la Copa América tras ser, supuestamente, agredidos sus familiares.

Las imágenes al término del partido mostraron al delantero Darwin Núñez, entre otros jugadores uruguayos, peleando a puños con algunos de los hinchas colombianos que se encontraban en una de las tribunas cercanas al campo de juego del Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte.

El entrenador argentino se fue lanza en ristre contra los organizadores del torneo continental, incluido Estados Unidos, por, según él, no brindar seguridad para las familias de sus jugadores.

"Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano", indicó Bielsa. "Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que hay un proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape, y las dos cosas no suceden y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hacen? ¿Van a sancionar a los que los fueron a defender?", subrayó.

Bielsa también sacó a relucir el conocido caso del FIFAgate, con el que se dieron a conocer varios de los actos de corrupción al interior del máximo ente del fútbol mundial, que derivó, además, en la suspensión y prisión para varios dirigentes a nivel mundial.

"Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses”, dijo Bielsa.

Estamos en EE. UU., el país entrecomillas de la “seguridad” y la “prevención”, agregó el exentrenador del Leeds de Inglaterra.

“Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de lo que quejarse", ironizó Bielsa al cuestionar a la organización en la conferencia de prensa previa al partido del sábado por el tercer lugar entre Uruguay y Canadá.

Afirmó, notoriamente ofuscado, que “un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores".

Y es que horas después del encuentro de la semifinal, la Conmebol anunció que abrió un expediente disciplinario para establecer "responsabilidades" por el incidente, calificándolo de "inaceptable".

El organismo, responsable de la organización de la Copa América, no dio mayores detalles, pero trascendió que una decena de futbolistas charrúas son investigados y podrían tener severas suspensiones, lo que afectaría la participación de Uruguay en las eliminatorias sudamericanas que serán retomadas en septiembre próximo.

Los jugadores uruguayos denunciaron que familiares suyos fueron agredidos por simpatizantes colombianos al concluir el partido en el Bank of America Stadium de Charlotte.