Lluvia de críticas al once ideal de la Copa América que eligió la Conmebol por dejar por fuera a James Rodríguez e incluir a Messi

Colombia y su renacido 10, James Rodríguez, rompen récords en la Copa América de Estados Unidos 2024 y ahora llega la hora de la verdad: la final del domingo contra la campeona mundial y continental, la Argentina de Lionel Messi.

"Todavía falta lo más importante", declaró James después de que la selección colombiana venciera 1-0 a Uruguay el miércoles en semifinales, en el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte), y extendiera a 28 su histórica racha de partidos consecutivos sin perder.

"Estamos en esa gran final que todos habíamos soñado y espero que sea un gran partido", celebró con emoción en la voz el mediocampista de 32 años, quien ha tenido un torneo de altísimo nivel después de mucho tiempo de altibajos con sus clubes, guiando al combinado entrenado por el argentino Néstor Lorenzo con un gol y seis asistencias.

El ’10 de la Selección Colombia fue elegido como el jugador del partido por la Conmebol, siendo la cuarta vez que consigue esta distinción en la Copa América 2024, y también lo eligieron jugador de la semana; sin embargo, el máximo ente del fútbol sudamericano lo dejó por fuera del once ideal de la semana.

De manera inexplicable, Conmebol prefirió a Luis Díaz, quien también jugó un partidazo frente a Uruguay, y a Javier Álvarez y Lionel Messi de Argentina, quienes fueron los autores de los goles de la victoria ‘albiceleste’ ante Canadá 2-0 en las semifinales de la copa.

“James fue más figura contra Uruguay que Messi contra Canadá”, “dónde dejaron a James”, “Messi está ahí solo por el nombre”, “lo nombran jugador de la semana, pero no lo incluyen en el once ideal de la semana, son un chiste”, “quieren darle premios a Messi como sea”, “que esté Messi y no esté James Rodríguez es una locura”, entre otros han sido los mensajes que le dejaron a la Conmebol por su once ideal de la semana.

De la sexta asistencia de James se produjo en el gol de Jefferson Lerma en el minuto 38 que terminó decidiendo la victoria de Colombia ante Uruguay, en un choque que los cafeteros jugaron toda la segunda mitad con diez hombres por la expulsión del lateral Daniel Muñoz (45+1).

El 10 cobró un tiro de esquina y Lerma cabeceó picado para batir al portero Sergio Rochet.

Fue un récord más, pues la estrella colombiana sobrepasó con ello las cinco asistencias de Messi con Argentina en la Copa América anterior, que era el tope para un jugador en una sola edición de esta cita.

James Rodríguez, Luis Díaz y compañía quebraron una marca de imbatibilidad para la selección de Colombia establecida por la inolvidable generación de futbolistas como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla o Freddy Rincón, que bajo el mando de Francisco 'Pacho' Maturana hiló 27 encuentros seguidos sin perder entre 1992 y 1994.