“No hay nada más machista que cumplir con la cuota de género”: Andrea Guerrero, presidenta de Win Sports

Andrea María Guerrero Quintero es una periodista colombiana que con su empeño, tesón y trabajo logró llegar a la presidencia del canal Win Sports siendo el puesto más alto que ha logrado una mujer en el periodismo deportivo del país.

Andrea estuvo con Juan Lozano en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 hablando de sus inicios en los medios de comunicación y la participación femenina en los deportes. Ella contó que desde muy joven buscó llegar a RCN: “Yo llamaba al canal y preguntaba si me podían comunicar con el presidente de RCN de ese entonces, Gabriel Reyes, esperando que me respondiera para decirle que yo quería trabajar con ellos”.

Luego se refirió a sus inicios en el periodismo: “Ha sido una carrera que a veces yo me pregunto a qué horas han pasado tanto tiempo, voy a cumplir 20 años de pertenecer al grupo Ardila, que es mi casa, pero yendo hacia atrás, en el 2005, cuando toqué la puerta de RCN Radio y ahí me plantaba en las escaleras esperando que me dejaran entrar hasta que lo logré, me dieron una semana y me dijeron que con quién quería trabajar entre Juan Gossain y Claudia Gurisatti y yo elegí a Claudia, me dieron el chance de trabajar cubriendo la fuente internacional y encontré a Lucio Gutiérrez, que estaba escondido y lo encontré en sucumbios y Claudia preguntó quién había conseguido esa entrevista exclusiva y ahí nos presentaron, estaba acabando la semana que me dieron y renunció una persona, entonces Claudia dijo que me quería y ahí empecé”.

“Seguí en RCN Radio y Claudia me preguntó en una conversación que cuál era mi pasión y yo le dije que me encantaban los deportes, pero quería hacer periodismo político y ella me dice que el periodismo es una vocación, tiene que hacer lo que más te gusta y me dijo que empezara a dar los deportes en La FM, pero seguía con la producción internacional, ahí conocí a Alejandro Villalobos y él quería que yo diera los deportes en La Mega y terminé haciéndolo en muchas emisoras de RCN, y allá mismo me buscan un casting en televisión y ahí quedé”, complementó Andrea Guerrero.

La periodista y ahora presidente de Win Sports también habló del crecimiento del Fútbol femenino y lo que falta por hacer para su consolidación: “Hoy me parece que es una apuesta y una misión cumplida en términos del primer paso, falta que den el paso los hinchas, los periodistas y las marcas, no puede tratarse de algo ocasional solamente cuando hay un mundial o una copa América, sino que sea un modelo sostenible para que pueda sostenerse en el futuro”.

“Parte la equidad es reconocer que cada uno tiene una cuota de responsabilidad, porque si no se vuelve con cumplir con la cuota de género y no hay nada más machista que esto”, agregó Andrea Guerrero.