Polémica por rodillazo desleal de Endrick a un rival en jugada que el VAR omitió en el partido del Real Madrid contra el Alavés

Este martes, el Real Madrid se midió ante el Alavés en la séptima jornada de La Liga en el mítico estadio Santiago Bernabéu, en donde los merengues lograron imponerse 3-2 ante el club albiazul.

Sin embargo, el partido dejó varios momentos que incluso horas después siguen generando polémicas y debates en redes sociales, como la roja de la que se salvó el brasileño Endrick tras darle un rodillazo a su rival en los genitales.

En el minuto 1 del partido llegó el primer tanto de la jornada a cargo Lucas Vázquez, quien recibió el gol de su compañero Vinicius Jr., abriendo de esta manera el marcador del encuentro.

Al minuto 40 apareció el francés Kylian Mbappé junto con Jude Bellingham para ampliar la distancia y marcar el 2 a 0 del partido, sin embargo, los merengues no se contuvieron y en el minuto 48 llegaría Rodrygo para poner el 3 a 0 en la ‘Casa Blanca’.

La acción más polémica del encuentro llegó en el minuto 69 del partido, cuando el exjugador del Palmeiras le propina, dentro del área, un rodillazo en los genitales a su rival Mouriño, quien de inmediato se cae al piso.

Ante esta acción, que pudo dejar al Real con 10 en el campo de juego, el juez del partido optó simplemente por sacarle amarilla al futbolista, de 18 años, sin contar con la participación del VAR en la polémica jugada.

La salvada de roja por parte de Endrick ha generado gran indignación y debate en redes sociales, pues muchos aseguran que esta acción era para una roja directa.

“Lo del Madrid es vergonzoso”, “No sé por qué piensa que no lo vamos a ver”, “Era roja más grande que el estadio”, “Es expulsión sin duda”, “Así juega y gana siempre el Real Madrid”, “¿Cómo que no lo expulsó?” y “Sinceramente no puedo creer que no le hayan sacado roja”, son algunos de los comentarios.

Los hinchas del Alavés no eran los únicos molestos por esto, el entrenador del equipo, Luis García Plaza, comentó que tuvo una “discusión” con Ancelotti al final del partido debido a la acción de Endrick.

“Carlo es un fenómeno y le tengo una admiración muy grande. Él ha dicho que alguna amarilla no era y le he dicho que le han perdonado una roja. Tuvimos que jugar los últimos diez minutos contra diez”, aseguró.

García Plaza siguió mostrando su molestia diciendo: “Después, a lo mejor no ganamos o nos meten otro gol, pero tienen que jugar sin ese jugador. Ninguna persona puede decir que no sea roja, todo el mundo lo ve. Además, entiendo que el árbitro no lo vea, pero para eso está el VAR. Es roja porque solo tiene intención de pegar. Es roja y reconozco que ha habido alguna amarilla del Real Madrid que se podía haber evitado, pero la roja es roja”.