A Greeicy Rendón se le cumplió el sueño de bailar salsa con Marc Anthony, pero no faltaron las críticas

Greeicy Rendón es una artista colombiana que alcanzó fama en la televisión cuando protagonizó la serie ‘Chica Vampiro’, que fue producida por RCN y transmitida en varios países de Latinoamérica; sin embargo, le ha dado una pausa a su carrera actoral para dedicarse a la música.

En este rol también ha mostrado con canciones como ‘Amantes’, en compañía de su pareja, el también cantante Mike Bahía, ‘Duele’ o su lanzamiento más reciente ‘Zha’, junto al artista venezolano Danny Ocean.

Greeicy compartió en sus redes sociales imágenes y videos del paseo en yate que realizó en compañía de otros artistas como Lele Pons, Guaynaa, Camila Cabello, Marc Anthony, entre otros.

Pues la caleña aprovechó el compartir con Marc Anthony, uno de sus artistas favoritos, y bailó con él salsa, mostrando muy feliz de cumplir un sueño que tenía de niña, que era conocer a este importante cantante.

“El que me conoce sabe cómo la pasé ayer”, escribió Greeicy en la descripción de su publicación de Instagram en la que mostró parte de lo que fue este paseo.

Sin embargo, algunos haters la han criticado supuestamente porque no baila bien salsa: “Lástima que así no se baile”, “ella baila como rarito”, “ella baila, pero no salsa”, “y eso que es caleña”, “necesita clases”, entre otros.

La artista colombiana no se ha pronunciado sobre estos comentarios, pero sus fanáticos sí lo hicieron y calificaron a esta gente de “envidiosa”, además, aseguraron que les hubiera gustado estar en ese yate con todos esos artistas.

“No sé a cuál de los dos envidio más”, “quisiera un bailecito con Marc Anthony de Navidad”, “bailan muy bien”, “la que puede, puede y ella pudo”, “si yo estoy emocionada no me imagino como estuvo Greeicy”, “ya quisiera estar en ese yate”, entre otros mensajes.