Acusan a cantante venezolano de serle infiel a reconocida influencer: "Te amo, perdóname"

Fernando Daniel Morillo Rivas, conocido en la industria musical como Micro TDH, es un cantante, rapero y trapero venezolano, que por estos días está dando de qué hablar.

Resulta que el artista es tendencia en redes sociales luego de haberle sido infiel a su pareja con una fanática, luego de un concierto en Houston, Texas (Estados Unidos).

El intérprete sostenía una relación con una creadora de contenido llamada Bárbara Ramírez, a quien fue infiel.

Los fanáticos del artista se dieron cuenta de la situación, cuando la mujer dejó de seguir a ‘Micro’ en redes sociales.

También, porque Bárbara publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram, despechada.

(Historias de Bárbara Ramírez en Instagram).

Días después, la joven con quien el cantante habría sido infiel a Ramírez contó cómo pasó todo.

"El único ser humano que se atreve a serle infiel a Bárbara es Micro (...) Yo le digo a él que iba a su concierto en Housto y él me dice: ‘hay que vernos y compartir’", contó la chica.

“Yo de verdad no estaba esperando más que compartir una foto. Yo como fan de Bárbara le digo: ‘hoy voy a ver a tu hombre’, pero en modo de que ‘voy a ver a mi crush … Y cuando llego a mi casa como a las 9:00 a. m. él me responde la historia que yo le etiqueté”, continuó.

“Ya como a las 2 de la mañana que llegué a mi casa él me dijo: ‘no nos vimos’, yo le respondí si estaba muy lejos de mí y fue cuando me invitó al hotel en el que se estaba hospedando (...) luego de la acción, que pasó todo, le pregunté por Bárbara y me respondió que: “trato de no serle infiel”.

Finalmente, la mujer mencionó: “Después me pidió que me quedara a dormir, pero yo ya me sentía incómoda”.

Posterior a la reveladora historia, Micro TDH busca por todas las plataformas digitales, pidiendo “perdón”, a la que hasta hace poco era “el amor de su vida”.