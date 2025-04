Messi se refirió a la final de la Copa América e ignoró lo dicho por James Rodríguez: “Lo que ha hecho este grupo es una locura”

Lionel Messi fue el primer invitado en el regreso del programa Simplemente Fútbol, que conduce el exfutbolista Enrique ‘Quique’ Wolf y que estuvo por muchos años en la cadena deportiva ESPN, pero ahora migró al formato digital.

El capitán de la selección se refirió a la Copa América, el último torneo que ha disputado hasta ahora con la ‘albiceleste’ y en la que salieron campeones tras derrotar a Colombia; sin embargo, Messi no pudo jugar por completo la final por una lesión.

"Fue una Copa América en la cual arranqué ma

l. Contra Chile, en el segundo partido, sentí una molestia física. Después, no jugué frente a Perú, en Miami, por la lesión. Luego, con Ecuador, jugué sin estar al 100%. Ya contra la Selección Colombia, para la final, me sentía mejor desde lo físico y me termina pasando eso del tobillo, que ya son cosas que no se controlan porque es un golpe y una torcedura. Fue una lástima terminar de esa manera, al menos en lo personal", contó el jugador del Inter Miami.

Acto seguido se refirió al título obtenido ante la ‘tricolor’ y al buen momento que tiene los dirigidos por Lionel Scaloni: "Me dolía más no poder jugar que la lesión. Igual no importa, terminamos siendo campeones otra vez, consiguiendo otra copa, con lo que eso significaba a nivel personal y de la selección y del país. Fue algo impresionante. Lo que ha hecho y se sigue haciendo con este grupo es una locura. Poder ser parte de todo eso, me gusta y lo disfruto. Ahora, pienso en el día a día y quiero sentirme bien".

Messi evitó así generar una polémica luego de que en una charla con el periodista español Edu Aguirre, el capitán de los cafeteros, James Rodríguez, también hablara sobre aquella final y acusara al mal arbitraje de lo ocurrido.

"Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, pero obviamente que queríamos el título y esa era la puntada final. Estuvimos cerca, pero por cosas externas no hemos podido quedar campeones", aseguró James Rodríguez en el diálogo con Edu Aguirre.

Cabe recordar que la Selección Argentina viene en una racha ganadora impresionante luego de obtener la Copa América del 2021, la Finalissima en 2022, la Copa del Mundo de Qatar 2022 y nuevamente Copa América 2024. Además, es líder de la actual eliminatoria mundialista y ya aseguró su cupo al certamen que se llevará acabó en México, Canadá y Estados Unidos en 2026.