Ángela Aguilar presume tatuaje en honor a Nodal y habla sin censura de su relación: "Recuerden cuando se enamoraron por primera vez"

Durante los últimos días, los nombres de los artistas mexicanos Christian Nodal y Ángela Aguilar se han vuelto tendencia en las redes sociales luego de que hicieran oficial su romance.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Luego de semanas de rumores y tras su separación de Cazzu, Nodal ha encontrado un nuevo amor, la joven cantante de 20 años, hija de Pepe Aguilar y nieta del legendario cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

Ángela Aguilar, conocida por sus éxitos como "La Llorona", "Que Agonía", y "Dime Cómo Quieres", también ha confirmado su amor por el mexicano, en medio de un concierto, con unas emotivas fotos y, recientemente, con un tatuaje.

La mexicana se volvió viran en redes sociales por varias fotografías suyas con un nuevo tatuaje en su mano izquierda en la que se ven las iniciales “CN”, el nombre y apellido de su actual pareja.

Pese a que la artista no se ha pronunciado al respecto, si ha dado detalles inéditos de su relación con Nodal.

En medio de una entrevista con la revista ‘Quién’, Aguilar abrió su corazón y expresó sus sentimientos sobres las críticas y rumores que han surgido durante los últimos días.

VEA TAMBIÉN Los mejores memes de "Fan de su relación" tras confirmarse el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar o

“La gente no tiene por qué saber mi verdad. Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso muy pocas veces me defiendo, es más, creo que nunca me defiendo. Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe”, dijo sobre la magnitud que tomó su relación.

La llamada princesa del regional mexicano está muy enamorada y se siente afortunada de su nueva relación amorosa.

“En este caso no quería que la gente pudiera robarme esa oportunidad de vivir la etapa que estoy viviendo, es una etapa preciosa, nunca había tenido la oportunidad de sentirme así, de vivir este sueño, de crecer”, recalcó.

Asimismo, pidió más respeto y conciencia sobre su relación y, además, aclaró que no hubo ningún engaño de ninguna de las dos partes.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. Nosotros vivimos en una época donde para que algo venda tiene que estar mal. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, recalcó Aguilar.