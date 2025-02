Angelina Jolie revela el motivo por el que ninguno de sus hijos quiere seguir sus pasos en Hollywood

La actriz estadounidense Angelina Jolie sorprendió en las últimas horas al revelar la verdadera razón por la que sus hijos no quieren seguir sus pasos en Hollywood

Durante un panel en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la famosa actriz confesó que ninguno de sus hijos tiene “una afinidad por el mundo del cine”.

"No. No sé, eso no es culpa mía", bromeó Jolie, quien recibió el premio Maltin Modern Master en el festival. "Siempre quise que estuvieran cerca del cine, que fueran creativos, que fueran artistas, pero no les interesa", afirmó.

De acuerdo con Jolie, sus hijos no solo carecen de interés en actuar, sino que tampoco disfrutan la atención mediática.

"Realmente no les gusta nada de la parte de celebridad, especialmente a Shiloh, que la odia. Creo que, en una manera muy saludable, no les gusta. No es algo normal. Es una tontería en realidad", confesó.

Pese a que no son amanes de la industria, algunos de ellos han tenido experiencias en el mundo del cine.

En el caso de Maddox, de 23 años, y Pax, de 21 años, ambos trabajaron como asistentes de dirección en María, por su parte Pax también exploró el mundo de la fotografía.

"Es bueno que empiecen a trabajar. Tienes que correr y hacer cualquier cosa por todos. Y eso es lo que han estado haciendo en algunas películas", señaló la actriz.

Ante ello, Angelina confesó que su prioridad como madre es darles a sus hijos la libertad de descubrir sus pasiones.

"Espero estar dándoles espacio para que descubran quiénes son realmente y algo por lo que quieran vivir, algo auténtico para ellos y que perdure en sus vidas", dijo.

Es de señalar que a actriz es madre de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, y los gemelos Knox y Vivienne, fruto de su relación con Brad Pitt.

Jolie le solicitó el divorcio a Pitt en 2016 y tras fuertes acusaciones de parte y parte finalmente lograron ser legamente divorciados en 2019.

Meses después de anunciar su separación, la actriz interpuso una demanda frente al tribunal de Los Ángeles, California, contra su exesposo, en la que lo acusaba de haber agredido a sus hijos en medio de una discusión durante un vuelo privado con destino a Francia en 2016.

La acusación figura en documentos oficiales en los que denunciaba al galardonado actor de Hollywood por presuntamente haber asfixiado a uno de sus hijos en un baño del avión y golpear a otro en la cara. Además de derramar cerveza y vino sobre ellos.

“Pitt asfixió a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Los niños le suplicaron que se detuviera. Todos estaban asustados, muchos lloraban”, detalló.

Ante la situación, un representante de Pitt aseguró que las acusaciones presentadas contra la estrella del cine estadounidense eran completamente falsas.

"La historia de Jolie continúa evolucionando cada vez que ella la cuenta, con afirmaciones nuevas y sin fundamento. Brad ha aceptado la responsabilidad por lo que hizo, pero no lo hará por las cosas que no hizo", comentó.