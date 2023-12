Así fue el mensaje que Shakira le dedicó al campeón del fútbol colombiano: "Qué viva el Junior"

La cantante colombiana Shakira, nacida en Barranquilla al norte del país, le dedicó unas emotivas palabras al reciente campeón del fútbol de su nación que juega en su ciudad natal.

“Qué viva el Junior y que viva Barranquilla”, escribió Shakira mediante la cuenta oficial de su perfil en Twitter, ahora X.

La colombiana acompañó el mensaje con varios emoticones de caras sonrientes festejando, de trofeos y de un corazón.

Shakira publicó el mensaje en respuesta a una publicación del equipo con sede en Barranquilla mediante el que festejó el título.

“¡Somos campeones! (…) ¡la décima llegó! Esto es por ustedes, esto es Junior, nunca nos rendimos, esto es para nuestra gente. Celebra barranquilla, celebra la costa, ¡qué viva el fútbol!”, publicó el conjunto conocido como 'El Tiburón'.

El Junior de Barranquilla se proclamó campeón el miércoles del torneo Clausura del fútbol colombiano al ganar la final 5 a 3, en definición por penales, al Deportivo Independiente Medellín luego de un marcador global de 4 a 4.

El 'Tiburón' alcanzó su décimo título en el rentado profesional colombiano y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

"He pasado momentos duros, mi mamá quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador (…). Ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja", expresó entre lágrimas el atacante Carlos Bacca quien, a sus 37 años, anotó dos tantos en el primer juego la final.

El Junior se había impuesto por 3 a 2 en la ida en Barranquilla, y en la vuelta en Medellín cayó por 2 a 1, lo que forzó la definición por penales, en la que el portero uruguayo Santiago Mele fue vital al atajar el cobro del capitán del DIM, Daniel Torres.

Con su décimo título, el Junior de Barranquilla igualó al Deportivo Cali en la cuarta posición del listado de clubes con más títulos de liga en el torneo colombiano a lo largo de la historia.