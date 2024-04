Asesinan en plena calle a candidato a alcalde en México: una hora antes publicó un ‘en vivo’ comiendo tamales con sus seguidores

Noé Ramos, quien buscaba la reelección como alcalde del municipio de Mante, en el estado mexicano de Tamaulipas, fue asesinado en plena calle a puñaladas mientras se encontraba reunido con simpatizantes.

"Confirmamos y lamentamos el fallecimiento del candidato de Mante, Noé Ramos", indicó al medio Milenio Jorge Cuéllar, vocero de Seguridad estatal.

La muerte de Ramos ha conmocionado a México pues Ramos en la mañana de este viernes había publicado un ‘en vivo’ en su cuenta en Facebook en el que se le veía contento comiendo tamales con sus seguidores.

“Es algo muy especial que la gente me dé un vaso de agua, me invite un taco, un tamal, es algo que me alegra muchísimo. Me motiva a seguir trabajando”, relató el optimista candidato minutos antes de ser atacado.

El candidato caminaba cerca del centro de Mante cuando una persona se le acercó y le atestó numerosas puñaladas. El asesino logró huir.

Fuerzas estatales "se encuentran realizando un operativo de búsqueda del probable responsable", afirmó a la prensa Irving Barrios, fiscal estatal.

Desde el 23 de septiembre pasado, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales del próximo 2 de junio, han sido asesinados 15 aspirantes a cargos regionales, informó la consultora Integralia previo al crimen de Ramos.

Desde hace varios años, la espiral de violencia ligada al crimen organizado alcanza a políticos de varios partidos, sobre todo aquellos que ocupan o aspiran a cargos regionales.

Los motivos van desde intentos de las mafias de someter a los candidatos hasta disputas de poder entre grupos políticos.

El 3 de abril, en un ataque similar, fue asesinada a balazos al terminar su primer mitin Gisela Gaytán, quien buscaba ser alcaldesa de Celaya, en el estado de Guanajuato (centro), por el partido oficialista Morena. Su cuerpo quedó tendido a un lado de sus simpatizantes.

Desde diciembre de 2006, cuando el gobierno federal lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas, se contabilizan más de 420.000 asesinatos en México, la mayoría víctimas de hechos criminales, según cifras oficiales.