Así quedó la lista histórica de máximos campeones del fútbol colombiano tras título del Junior

El Junior de Barranquilla se proclamó campeón el miércoles del torneo Clausura del fútbol colombiano al ganar la final 5 a 3, en definición por penales, al Deportivo Independiente Medellín luego de un marcador global de 4 a 4.

El llamado 'Tiburón' alcanzó su décimo título en el rentado profesional colombiano y clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

"He pasado momentos duros, mi mamá quería verme en Junior campeón nuevamente y goleador (…). Ella está en el cielo y no me ha visto. Hoy es el primer día que lloro por mi vieja", expresó entre lágrimas el atacante Carlos Bacca quien, a sus 37 años, anotó dos tantos en el primer juego la final.

El Junior se había impuesto por 3a 2 en la ida en Barranquilla, y en la vuelta en Medellín cayó por 2 a 1, lo que forzó la definición por penales, en la que el portero uruguayo Santiago Mele fue vital al atajar el cobro del capitán del DIM, Daniel Torres.

Con su décimo título, el Junior de Barranquilla igualó al Deportivo Cali en la cuarta posición del listado de clubes con más títulos de liga en el torneo colombiano a lo largo de la historia.

El máximo ganador de títulos ligueros es el Atlético Nacional que suma 17, seguido de Millonarios que ha conquistado 16 estrellas.

La tercera plaza, entre tanto, es para el América de Cali que ha alcanzado 15 títulos a lo largo de la historia.

Esta es la tabla de máximos ganadores de torneos de liga en Colombia

1. Atlético Nacional: 17 títulos

2. Millonarios: 16 títulos

3. América de Cali: 15 títulos

4. Cali: 10 títulos

5. Junior: 10 títulos

6. Club Independiente Santa Fe: 9 títulos

7. Independiente Medellín: 6 títulos

8. Once Caldas: 4 títulos

9. Deportes Tolima: 3 títulos

Después del Deportes Tolima, con una estrella en toda su historia se ubican el Deportivo Pasto, el Deportes Quindío, el Cúcuta Deportivo, el Unión Magdalena, el Boyacá Chicó y el Deportivo Pereira.

Junior se unió a Millonarios al dúo de equipos colombianos que se clasifican a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Atlético Nacional y Águilas Doradas deberán, entre tanto, jugar rondas previas del torneo continental.

América de Cali, Deportes Tolima, Medellín y Alianza Petrolera disputarán la fase de grupos de la Copa Sudamericana-2024.