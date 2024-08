Así fue la fría repuesta de Christian Nodal sobre su ruptura con Cazzu y su matrimonio con Ángela Aguilar

Tras su separación de Cazzu, parece que Christian Nodal ha encontrado a su “media naranja”: la joven cantante de 20 años Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y nieta del legendario cantante y actor mexicano Antonio Aguilar.

Luego de un fugaz noviazgo, Aguilar y Nodar contrajeron matrimonio el pasado miércoles 24 de julio.

Ya casados, Nodal se refirió en un podcast a todo el “revuelo” que generó su ruptura con Cazzu y su casamiento con Ángela Aguilar.

“Pues no dejo de vivir por lo que digan, ni me interesa cambiar la opinión de nadie. La gente decide creer cualquier teoría o lo que sea, ya no estoy para aclarar rumores”, expresó Nodal.

Recordemos que la confirmación de su romance llegó dos semanas después de que Nodal anunciara su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien comparte una hija.

Después de ser fuertemente criticada en redes sociales, Aguilar expresó ante su público que la relación con Nodal no era nueva.

"No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros", comentó Ángela en el medio Hola.

Tras la polémica, el intérprete de ‘De los besos que te di’ también se pronunció y solicitó respeto para su nueva pareja.

“Yo sé que muchos se enteraron de que oficialmente Ángela y yo tenemos una relación. Y como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi expareja, a mi hija y a mi actual pareja quería salir a darles un poco de contexto”, manifestó el cantante mexicano.