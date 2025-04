“Y en Colombia lo critican”: aficionados del Liverpool corean el nombre de Luis Díaz como si fuera un ídolo tras coronarse campeón de la Premier League

El Liverpool se proclamó este domingo campeón de la Premier League 2024-2025 gracias a su goleada 5-1 contra el Tottenham en la 34ª jornada, un título con el que los 'Reds' igualan el récord de 20 campeonatos del Manchester United.

Pese a que le bastaba con un empate para cumplir el objetivo, el Liverpool goleó con dianas del colombiano Luis Díaz (16), el argentino Alexis Mac Allister (24), el neerlandés Cody Gakpo (34), el egipcio Mohamed Salah (63) y contra su portería de Destiny Udogie (69), dando la vuelta al gol inicial de Dominik Solanke (12).

El colombiano Luis Díaz ‘pecó y rezó’ en el partido, pues en el único gol del Tottenham, él fue quien perdió la marca de Solanke y este pudo cabeceare con comodidad, sin embargo, no se aplacó y logró capitalizar, con sus pensó, el empate tras un ‘pase de la muerte’ de su compañero, el húngaro Dominik Szoboszlai.

En primera instancia el juez de línea determinó que hubo fuera de lugar, pero el VAR, tras analizar la jugada, llamó al central, Thomas Bramall para visarle que había un error en la anulación del gol y este corrigió, haciendo explotar el estadio de emoción.

El colombiano vive su mejor campaña en Inglaterra: es el segundo máximo goleador del equipo con 12 goles, solo por detrás de Mohamed Salah, que lleva 27. Además, suma cinco asistencias y es pieza clave en el frente ofensivo de los de Anfield.

Estos números han llevado a que el guajiro se haya ganado el cariño de la hinchada que ya hace un tiempo le creo su canción.

"His name is Luis, He's from Barrancas, And he plays for Liverpool", dicen los hinchas rojos y este domingo se lo cantaron al colombiano en medio de la celebración por el título alcanzado, que le salva la temporada al Liverpool.

El video ya circula por redes sociales y se pueden leer comentarios de los seguidores: “Me alegro ver que los futbolistas de Colombia triunfen con los clubes, aunque también con la selección el país necesitamos títulos”, “y en Colombia lo critican”, “triunfa en su club y para cuándo en la selección”, “ahora salen los muertos sin fútbol a hablar mal de él”, entre otros.

Con 82 unidades, los 'Reds' cuentan con una ventaja de quince sobre el Arsenal (67) cuando solo quedan doce en juego, dejando un año más con la miel en los labios a los 'Gunners', ya segundos en 2023 y 2024 por detrás del Manchester City.