Así fue la presentación de Shakira en la ceremonia de los Latin Grammy: cantó junto a sus hijos

Este jueves la cantante colombiana Shakira salió al escenario de la ceremonia de los Latin Grammy para interpretar 'Acróstico', uno de su temas más conocidos, junto a sus hijos.

La barranquillera sorprendió al público que asistió al Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes), en España, cantando solo acompañada de un piano.

Aunque sus pequeños, Sasha y Milán, no se subieron al escenario, cantaron su parte de la canción grabada y fue proyectada en las pantallas del escenario.

La cantante latina terminó su interpretación y fue aplaudida de pie por las decenas de asistentes a la gala.

"Pueden pasar 20 años pero siempre será la mejor de la noche", "tango, baile callejero, Argentina y Colombia nuevamente haciendo historia en la música con Bizarrap y Shakira", "por algo eres la reina de la música latina", comentaron algunos fanáticos en redes sociales.

Acróstico, la canción de Shakira para sus hijos:

La noche del jueves 11 de mayo, la cantante colombiana Shakira lanzó una nueva canción llamada Acróstico, una melodía dedicada a sus dos pequeños hijos, Milan y Sasha.

Se trata del cuarto lanzamiento musical de la barranquillera en seis meses, una temporada de éxitos que inició con la presentación de Monotonía, junto a Ozuna; seguida por Sessions #53, al lado de Bizarrap; TQG, con Karol G; y ahora Acrónimo.

Además, cada estrofa está relacionada con el nombre de sus hijos. Al principio, en el video se agrupan las letras iniciales para construir la acronimia con el nombre de Milan, el menor de los pequeños.

“Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba. Intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad, pero las cosas no son siempre como las soñamos. A veces corremos, pero no llegamos. Nunca dudes que aquí voy a estar”, dice la canción.