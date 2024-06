"Casi la ahogan": la curiosa forma con la que Karol G promociona su nueva canción en las redes sociales

La cantante colombiana Karol G está de lanzamiento con su nueva canción 'Si antes te hubiera conocido', tema musical que se ha convertido en la primera tendencia mundial de la música en la plataforma YouTube.

La canción, que suma más de dos millones de reproducciones en solo 18 horas del lanzamiento, narra al son del merengue la historia de un amor imposible por el que quisiera luchar.

“Si antes te hubiera conocido, seguramente, estarías bailando está conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa y aunque es hermosa”, entona la Bichota.

Precisamente, la cantante usó sus redes sociales para promocionar la canción, con la que busca marcar este verano.

De una manera curiosa, Karol G unió dos clips en donde el primero aparece una persona cortando un coco que expulsa una cantidad de agua. Posteriormente, el agua cae sobre la cantante de manera abundante y con fuerza.

Lo jocoso de la grabación es que el equipo detrás de cámaras continúa echando agua a la Bichota, lo que la deja sin palabras y con mucha risa a la hora de pronunciar su discurso.

“Es para decirles que la canción del verano ya salió”, logra decir entre risas y empapada de agua.

En la descripción del video, la mujer dejó en evidencia que el agua logró caer sobre uno de sus ojos, pero con mucho alegría logró promocionar su nuevo lanzamiento.

El video recibió cientos de reacciones de su seguidores, quienes no dudaron en comentar sobre la situación: “Casi nos quedamos sin Karol G (...) Mami casi me la ahogan”, escribió una usuaria.

Actualmente, la cantante nacida en Medellín se encuentra en su gira internacional “Mañana será bonito” y en medio de su presentación en Europa, aprovechó para dar un adelanto de su nueva canción.

Karol G ha logrado un importante reconocimiento a nivel mundial por su talento y trabajo artístico, lo que la llevó recientemente a ser galardonada con el premio ‘Mujer del Año 2024’ en la ceremonia “Mujeres Latinas en la Música de Billboard”, que se llevó a cabo en Miami el 9 de junio.