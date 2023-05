Christian Nodal habría revelado (por accidente) el sexo de su bebé durante una reunión en Colombia

Christian Nodal es un cantante de popular mexicana que ha tenido bastante éxito en su natal México y en el resto de Latinoamérica. Además, también su vida personal ha trascendido las paredes de su hogar, estando en el escarnio público en varias oportunidades, sobre todo por sus relaciones amorosas.

Actualmente, lleva una relación con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, con quien están esperando bebé; sin embargo, no se conocía el sexo de la criatura, pero en una conversación, el mexicano dejó entrever que tendrían una niña.

Esto sucedió en un evento en Colombia, en donde se encuentra Nodal por su participación en el festival de La Leyenda Vallenata, Edición #56, donde se reunió con varios periodistas para departir una bebida y hablar sobre su vida y su carrera artística.

Durante la charla, le preguntaron acerca de los tatuajes en su cara que se está borrando y mientras respondía dijo que se quiere ver limpio para que su hija conozca su rostro sin marcas, revelando accidentalmente el sexo de su primogénita.

“El tema con los tatuajes es que me quiero ver limpio, me gustan los tatuajes, amo los tatuajes, de hecho, voy a abrir un Tattoo Shop en Los Angeles muy pronto, además, pasa que quiero que mi hija conozca mi carita”, dijo Nodal durante la charla.

Sin embargo, cuando le preguntaron si sabía el sexo del bebé que está por nacer respondió. “no lo sabemos, pero estoy haciendo fuerza, pasa que siempre he querido una niña, pero si es un niño no pasa nada”.

Además, señaló que no intervendrá en las decisiones del futuro de su bebé: “Que sea lo quiera hacer y como quiera ser. Me quiero encargar de darle amor, tiempo de calidad, educación y que sea una persona bonita, orgulloso de su papá y su familia”.