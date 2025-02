El audio con el que Shakira se despide de Colombia tras sus cuatro conciertos y le hace un guiño a Medellín: “me voy sin quererme ir”

Un éxito rotundo fueron los cuatro conciertos de Shakira en Colombia, primero con sus dos fechas en Barranquilla y luego con los dos shows de Bogotá, el último este 27 de febrero, con el que deleitó a todos sus fanáticos colombianos.

“Hace rato no veíamos a Shakira en nuestra tierra y la verdad qué tremendo show”, “Shakira la sacó del estadio y demostró que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, “valió mucho la pena hacer la fila y esperar todo el tiempo para ver el show”, “me saludó y fue increíble”, “fui muy feliz, estuve muy emocionado”, entre otros fueron los testimonios de algunos de los miles de asistentes al evento.

VEA TAMBIÉN Bailando y cantando el ‘Waka Waka’: así disfrutó Falcao García el concierto de Shakira en Colombia o

La gira ‘Las Mujeres ya no lloran’ de la colombiana continuará ahora en Chile, donde la barranquillera tiene dos shows, con boletería agotada, en el estadio Nacional de Santiago, pero antes de irse de su país, le dejó un mensaje a sus compatriotas en su canal de WhatsApp.

“Hoy ha sido la última noche en Bogotá, estoy desde mi habitación muy emocionada por todos los mensajes de cariño, recuerdo las caras de tantos de ustedes, los vi felices, sonreír, emocionados, los vi llorar, cantar, saltar, bailar y entonces es cuando siento que todo valió la pena, cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando, más allá de mis fuerzas físicas y mentales para lograr el mejor show que pudiera ofrecerles, todo vale la pena porque se lo merecen, porque quiero que sienta ese amor que yo siento de ustedes, quiero que se sientan amados y que sientan que son el mejor público del planeta y que se merecen todo”, dice la estrella del pop.

La cantante complemento agradeciendo a su público por tantas muestras de cariño y no se olvidó de Medellín: “Gracias por hacerme tan feliz, me voy absolutamente plena, con muchas ganas ya de volver, me voy sin quererme ir, pero emocionada, recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía su apoyo, el brillo en sus ojos, hoy estoy muy sensible, pero no es para menos, han sido unas noches inolvidables, gracias Barranquilla, gracias Bogotá, me queda el show más especial de mi vida Medellín, estaré muy pronto con ustedes, los quiero mucho”.

Cabe recordar que originalmente eran cinco conciertos en Colombia, pero el show que se iba a dar en Medellín tuvo problemas logísticos que, en primera instancia, obligó a aplazar el concierto un día, pero después se tuvo que cancelar y se espera el anuncio de la nueva fecha.

Shakira continuará su show en Chile y posteriormente viajará a Argentina para dos shows y luego a México en donde tienen programados 11 conciertos, se tomará un receso en el mes de abril para retomar el 13 de mayo su gira por Estados Unidos.