El cantante Luis Alfonso recibe la dura noticia de la muerte de su padre mientras recibía importante galardón

El reconocido cantante colombiano Luis Alfonso vivió un momento agridulce durante la noche del miércoles mientras se celebraban los Premios Mi Gente 2023, que reconoce a los artistas musicales más destacados del país.

El cantautor de música popular antioqueño recibió una triste noticia antes de subir a la tarima para recibir el premio a “Mejor Artista Regional Masculino”.

En varios videos que rondan las redes sociales quedó registrado el momento en el que el cantante reveló a todos sus seguidores que, minutos antes de recibir el premio, su familia lo llamó para informarle del fallecimiento de su padre.

El intérprete de ‘Mi palabra contra la de ellos”, “El precio de tu error”, “La Ex”, “No me haces falta”, entre otras canciones populares, reveló en medio del evento que su padre había fallecido “dos horas antes” de subir a la tarima.

"Les cuento me pasó algo muy particular y es que, ahorita que acabé de bajarme de la tarima, me dijeron 'Se le murió el papá. Se acaba de morir el viejito'", comentó el cantante.

“Les dije, muchachos, estamos aquí con el amor a la música, no me quiero ir para mi casa (…). Hoy se lo quiero dedicar (el premio) a mi viejo que está allá en el cielo, hace dos horitas desde que se lo llevó mi Dios”, agregó el cantante.

El antioqueño indicó que fue una noche de sentimientos muy agridulces, pero que el amor por la música y el agradecimiento con sus seguidores lo mantuvo firme para seguir en el evento.

Tras el hecho, algunas personas que estaban entre el público aplaudieron las valientes palabras del músico popular quien posteriormente decidió interpretar una de sus más famosas canciones.

Cabe señalar que Luis Alfonso es reconocido por realizar diferentes colaboraciones con importantes artistas de la música popular, como Pipe Bueno, Pasabordo, entre otros.

Además, se ha destacado como uno de los mejores cantantes de popular tras realizar varios ‘covers’ de otros artistas.