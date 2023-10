El cantante Manuel Turizo abandonó un concierto porque unos fanáticos no guardaron sus celulares

El cantante colombiano Manuel Turizo es noticia luego de abandonar una presentación porque sus fanáticos no guardaron sus teléfonos celulares cuando él lo pidió.

De acuerdo con una grabación compartida en las redes sociales, el joven de 23 años hizo la petición al público al ver que muchos de los asistentes no disfrutaban del concierto y se encontraban en sus aparatos móviles.

El monteriano detuvo el show y se dispuso a pedirle a sus seguidores que guardaran los celulares, por lo menos, mientras interpretaba la siguiente canción de su repertorio.

“Esta canción (…) ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda”, expresó el cantante a los asistentes.

Tras la negativa de quienes continuaban en el celular, algunos grabando el show, Manuel Turizo señaló a algunas personas en el público e insistió: “La cantamos si guardan, si no, no cantamos un carajo y me voy ya de aquí. Pana, si no guardas ese celular nos vamos ya mismo”.

Tras varios segundos haciendo el pedido y ante la negativa del público, el cantante se dispuso a dejar el escenario, colocó el micrófono en el piso y desapareció entre las sobras de la tarima.

La acción del colombiano, quien recientemente lanzó la colaboración “Copa Vacía” junto a su compatriota Shakira, ha generado opiniones divididas en las redes sociales entre quienes apoyan al cantante y los que no.

En las plataformas digitales abundan comentarios en contra como “Qué cante y listo, para eso le pagan, cada uno que haga con su celular lo que quiera” o “Ni Maluma se atrevió a tanto”, mientras que a favor surgieron algunos mensajes como ”Ya no se gozan verdaderamente un concierto por estar pendientes de grabar” o “La gente no ve al artista, sino al teléfono grabando”.

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado respecto al video que circula en redes sociales y no se conoce una versión más detallada de lo sucedido.

Recientemente Manuel Turizo fue noticia por ser galardonado en los Premios Billboard de la Música Latina con el Global 200 Canción Latina del año por su éxito La Bachata.