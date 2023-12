El emotivo mensaje de Karol G a sus seguidores antes de su primer concierto en Medellín

La cantante colombiana Karol G envió un emotivo mensaje a sus seguidores antes de su evento musical “Mañana Será Bonito Fest” que se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, Antioquia.

A pocas horas de que se lleve a cabo la primera fecha del concierto, la artista reveló a sus seguidores que se siente muy feliz de poder cumplir su sueño y de compartir con las personas que la han visto crecer durante toda su carrera musical.

“No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso quien soy, como me expreso y como hablo lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy”, inicia diciendo la cantante.

La artista indicó que respeta mucho su público y más por el hecho de que quieran asistir a uno de sus conciertos, “me alegra saber que mi música los acompaña en la vida”.

“Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo, me alegra ver lo grande que está la familia. Quien dice que no hay un profeta en su tierra cuando a mi Colombia me lo hadado todo”, afirmó la cantante.

“Hoy vamos a gozar, bailar, gritar, reír, tomar fresquitos, llorar y ser inmensamente felices juntos. Espero de corazón familia que disfruten lo que he preparado conta amor para ustedes. Hoy ya es bonito Medallo, los amo”, agregó.

Cabe señalar que “Mañana Será Bonito Fest” se llevará a cabo este viernes 1 y sábado 2 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

No obstante, su presentación podrá ser apreciada por sus seguidores en distintos municipios del país de manera gratuita, pues se dispondrán pantallas gigantes en distintos municipios del departamento de Antioquia.

En total, la Administración departamental ubicará pantallas en los parques principales de 23 municipios entre los que se encuentran Apartadó, Arboletes, Caucasia, El Bagre, Puerto Berrío, Rionegro, La Ceja, San Pedro de los Milagros, Marinilla, La Unión, Sonsón, Vegachí, San Roque, Urrao, Jardín, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Santa Rosa de Osos, Bello, Barbosa, La Estrella, Caldas, Envigado.

“Hemos podido instalar pantallas gigantes en 23 municipios de Antioquia para que este espectáculo sin igual no sea exclusivo de quienes viven en Medellín y su área metropolitana, o de quienes han podido venir desde muchas otras partes de Colombia y del mundo a presenciarlo”, precisó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa.

Según el funcionario, toda esta logística fue posible gracias a empresas del sector público como la Fábrica de Licores de Antioquia, así como por la propia Karol G y su equipo de trabajo.

“Hoy queremos que, desde cada subregión del departamento, también bailen y gocen con un espectáculo de talla mundial, con una mujer de talla mundial que nos hace sentir orgullosos”, agregó el gobernador.