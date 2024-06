"Esta vez me tocó a mí": artista colombiano que al igual que Andrés Cepeda denunció maltrato a sus instrumentos por parte de una aerolínea

El cantante colombiano Santiago Cruz se sumó a la denuncia de su colega Andrés Cepeda, quien en el pasado mostró su inconformismo con una aerolínea por maltratar varios de sus instrumentos musicales durante un vuelo.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos donde se jugarán los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

A través de sus redes sociales, Cruz compartió una serie de fotografías de su guitarra quebrada en varias partes luego de que personal de la compañía American Airlines le quitara el instrumento a su equipo para trasportarlo en la bodega del avión.

“Y esta vez me tocó a mí, o mejor dicho, le tocó a mi equipo. Ayer, en el vuelo de American Airlines de Los Ángeles a Miami, le quitaron a mi equipo mi guitarra, y la mandaron por bodega, a pesar de que al no tener “hard case” o “estuche duro” no lo pueden hacer, y acá en las fotos está el resultado”, escribió el artista.

El intérprete de 'Y si te quedas qué' denunció, además, “una falta de respeto enorme de parte del personal de la aerolínea al momento del abordaje” en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

“Esto se sigue repitiendo sin importar la aerolínea”, agregó el ibaguereño en la publicación de Instagram.

La denuncia llega semanas después de que el cantante colombiano Andrés Cepeda divulgara una situación similar en el que dos de sus guitarras quedaron destruidas durante dos vuelos distintos de la aerolínea Delta Airlines.

VEA TAMBIÉN Así trató una aerolínea las guitarras de Andrés Cepeda: la empresa se disculpó o

“Si bien soy respetuoso de las políticas de la aerolínea de no permitirnos viajar con los instrumentos en cabina, considero que estos y los demás elementos que sus clientes aforamos para viajar en bodega deberían ser tratados con cuidado, consideración y respeto”, señaló en ese entonces.

Tras hacer pública su denuncia, el artista de 50 años recibió una disculpa por parte de Delta Airlines en la que apuntó que estaba “en contacto con el cantautor colombiano y los organizadores de la gira con el fin de dar una solución inmediata a este incidente”.