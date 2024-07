Este es el atleta de los Juegos Olímpicos, ganador en los Juegos Panamericanos, que sostiene una relación con el viceprimer ministro de Países Bajos

Con la llegada de los Juegos Olímpicos de París 2024, muchas cosas se han vuelto tendencia en las diferentes redes sociales, entre ellas, el romance que sostiene un jugador del equipo de hockey de Argentina con el viceprimer ministro de Países Bajos.

Se trata del atleta argentino Nicolás Keenan, de 27 años, quien se ha destacado en su deporte por haber ganado el Campeonato Panamericano Juvenil de Toronto en 2016, los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023.

Este año, Keenan participará en los Juegos Olímpicos de París 2024, en donde su novio, el viceprimer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

El delantero de ‘Los Leones’ ha competido con el equipo nacional en 82 oportunidades, anotando un total de 20 goles, sin embargo, también es jugador del HC Klein Zwitserland de La Haya, Países Bajos, nación en el que conoció a su actual pareja.

Por su parte, Rob Jetten, de 37 años, es un reconocido político neerlandés, miembro del partido liberal progresista Demócratas 66 (D66), que luego se incorporó al Parlamento neerlandés en 2017 y desde 2021 ha ejercido como Ministro de Clima y Energía en el gabinete del primer ministro de la nación, Mark Rutte.

Según lo ha contado Keenan en una entrevista con el medio neerlandés Trouw, llevar su relación al ojo público “se convirtió en una cuestión de huir. Pero al mismo tiempo sabía que no podía huir de mi orientación”.

“Creo que el impulso sexual es la parte más animal del hombre, que es imposible escapar de él. Lo he visto con algunos amigos, donde no podían expresarse y tenían problemas de salud, por eso. Tiene que salir en algún momento, si no explotará”, añadió.

El atleta argentino ha declarado en la entrevista que “no quiero sonar muy cursi, pero nunca sentí la conexión que tengo con Rob. Eso me dio la confianza de que este es el camino correcto, que ya no tengo que esconderme de quién soy”.

Aunque ya llevaban un buen tiempo saliendo, fue hasta octubre de 2023 que decidieron hacer pública su relación en un post que hizo el argentino para conmemorar el “Día para salir del clóset”.

“Personalmente, tuve bastantes problemas para salir del armario. Crecí en un pueblo muy unido de Brabante. Pensé: ¿cómo se lo cuento a mi familia y amigos? ¿Qué pasa si no encajas en el “cuadro estándar”? ¿Qué pensarán de eso?”, expresó el delantero de ‘Los Leones’.

Keenan añadió en su publicación que: “Ahora he aprendido que solo tú eres responsable de tu propia vida. Que la mayoría de la gente no encaja en una caja estándar. ¡Y eso es algo bueno! Todas esas diferencias son las que hacen que los Países Bajos sean hermosos. Hoy celebramos la Semana Nacional de salir del armario. Te mostramos: puedes simplemente estar allí”.

“No solo hoy, sino todos los días. Para quien a veces dude de esto, hoy le haré un corazón. Y desde la política siempre seguiré trabajando para que puedas ser quien eres”, puntualizó.

Su romance ha generado miles de reacciones en redes sociales, sobre todo comparaciones con la película ‘rojo, Blanco y Sangre Azul’ una comedia romántica que cuenta la historia del hijo de la presidenta de Estados Unidos que se enamora del príncipe de Gran Bretaña.

“Parece algo que haría Netflix”, “Son muy lindos”, “Encima son bellísimos”, “amo cuando la realidad supera la ficción”, “Red, White and Royal Blue, me muero”, “Fan de su relación” y “Dios, son una pareja de hermosos”, son algunos de los comentarios.