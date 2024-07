Revelan la lista de las 30 canciones de artistas colombianos más escuchadas en el mundo durante el 2024; una bogotana se metió al top

Spotify reveló la lista de las 30 canciones de artistas colombianos más escuchadas en el primer semestre de 2024.

No se pierda | Ventana a París: conozca los más interesantes detalles de la ciudad que acoge los Juegos Olímpicos 2024 ↓

Entre los éxitos, se destaca el reguetón y el pop colombiano, géneros que han ganado gran visibilidad a nivel internacional gracias a la creciente popularidad de los artistas nacionales y sus colaboraciones con cantantes de todo el mundo.

“La notable presencia de colombianos en la escena musical internacional, como demuestran los charts de Spotify, ha generado una base de fans de todas partes del globo y ha despertado una mayor admiración e interés por la música colombiana, abriendo puertas a colaboraciones con artistas de diferentes géneros y nacionalidades, varias de ellas convirtiéndose en éxitos globales”, expresó la plataforma en un comunicado.

La lista la encabeza el éxito “Contigo (with Tiësto)” de Karol G y Tiësto, una colaboración que ha llegado a los rincones de todo el mundo.

Otra de las canciones de artistas colombianos y que continúa en la lista de Spotify es “SI SABE FERXXO”, una colaboración de Blessd y Feid, que ha capturado la esencia del reguetón moderno.

Shakira, quien ha sido tendencia durante los últimos meses por sus nuevos éxitos musicales, también hace parte de la famosa lista por su canción "(Entre Paréntesis)” junto al grupo mexicano Grupo Frontera.

Una de las artistas bogotanas que también hace parte del top es Ela Taubert por su éxito '¿Cómo Pasó?', que habla del desamor.

Las 30 canciones colombianas más escuchadas en Spotify

1. Contigo (with Tiësto) - Karol G, Tiësto

2. SI SABE FERXXO - Blessd, Feid

3. ¿Cómo Pasó? - Ela Taubert

4. Brickell - Feid, Yandel

5. Una Vida Pasada - Camilo, Carin León

6. (Entre Paréntesis)” - Shakira, Grupo Frontera

7. Puntería - Shakira, Cardi B

8. SORRY 4 THAT MUCH – Feid

9. DESATAAA - Ovy On The Drums, Myke Towers, Saiko

10. PLIS - Camilo, Evaluna Montaner

11. Si Antes Te Hubiera Conocido” - Karol G

12. BLING BLING - Maluma, Octavio Cuadras, Grupo Marca Registrada

13. Cohete - Shakira, Rauw Alejandro

14. Mamasota - Manuel Turizo, Yandel

15. Mírame - Blessd, Ovy On The Drums

16. GODIVA - Ovy On The Drums, Myke Towers, Blessd, Ryan Castro

17. Faltas Tú – Morat

18. No Se Vale – Camilo

19. No Digas Na - Feid, Yandel

20. Gordo – Camilo

21. Triple S - J Balvin, Jowell & Randy, De La Ghetto

22. Última – Shakira

23. Sueños Perdidos - Remix - BROKIX, Esteban Rojas, Feid, Justin Quiles

24. La Fuerte - Shakira, Bizarrap

25. Cómo Dónde y Cuándo – Shakira

26. Polvo de tu Vida - J Balvin, Chencho Corleone

27. Nassau – Shakira

28. Pueblo de Medallo - Ryan Castro, Arcángel

29. Autodiagnóstico- Camilo

30. A2P - Blessd, Pirlo, YOVNGCHIMI, Neutro Shorty, NLE Choppa, Foreign Teck