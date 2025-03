Este es el éxito cinematográfico de Quentin Tarantino que Stephen King calificó de “narcisista y vacío”

Una de las figuras más influyentes e importantes en el mundo de la literatura es el escritor Stephen King, reconocido por sus obras de terror que lo han puesto como una de las caras más reconocidas del género.

El autor de obras como ‘It’, ‘El resplandor’, ‘Carrie’ y ‘El misterio de Salem’s Lot’ también se ha convertido con el paso de los años en un observador crítico del cine.

Es tanto así que sus críticas sobre el séptimo arte tocaron a uno de los directores más grandes y famosos de los últimos tiempos: Quentin Tarantino.

En 2007, King dio una reseña de una de las películas más famosas del director estadounidense, una cinta que calificó como “narcisista y vacía”.

Lo cierto es que esta reseña, que escribió Stephen en Entertainment Weekly sobre Kill Bill Vol. 1, ha sido traída otra vez a la mesa debido a los rumores que circulan sobre una posible tercera parte de la cinta.

En su aplastadora reseña, King señaló que la tan aclamada cinta no lo impresionó para nada y que, de hecho, le parece bastante “insulsa”.

“En el transcurso de una sola semana, vi una película que definitivamente me importó, tal vez la mejor película que he visto en los últimos 30 años, y otra que no; una que, de hecho, era bastante insulsa. La película insulsa fue ‘Kill Bill’”, aseguró el escritor.

El autor de ‘It’ comenta que de seguro las revistas han convencido a los amantes del cine de verse esa película, pero que “‘no es un referente de lo horrible como ‘Mars Attacks!’ o ‘Queridísima mamá’; simplemente está aburrida y llena de sí misma”.

“Uma Thurman se esfuerza mucho y es lo mejor de la película, pero al final se queda con el papel de una mujer que es una etiqueta en lugar de un ser humano: es, Dios nos salve, la Novia. La violencia está coreografiada como una rutina de natación de Esther Williams”, añadió.

Stephen explicó que “la letanía de chistes internos de la película es muy aburrida. Ni siquiera hay un final del que puedas presumir; simplemente nos dicen que estemos atentos para más: más patadas y lanzamientos de karate, más gritos de batalla que suenan como pájaros en falsete”.

Pese a la reseña bastante negativa de King, ‘Kill Bill’ sigue siendo una de las películas más aclamadas de Tarantino, al punto que el público le pide una tercera entrega.

Ante el pedido y los rumores de una posible tercera parte de la cinta, Quentin ha expresado estar interesado en llevar a cabo esta idea.

Durante una entrevista con Andy Cohen, el cineasta reveló que: “Tengo una idea de lo que haría, qué le sucedió a ‘La Novia’ y qué quiero hacer. Porque no me gustaría inventar una aventura ridícula, ella no se lo merece”.

Sin embargo, el director comentó que este proyecto podría demorarse más de lo que sus seguidores quisieran.

“Yo sé que pasó bastante tiempo. Pero definitivamente está sobre la mesa”, explicó.