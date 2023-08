Exguionista de Friends reveló su experiencia trabajando en la serie y contó que los actores eran “agresivos”

Friends es una de las series más icónicas dentro de la televisión estadounidense, que ha logrado tener un gran impacto en el resto de los jóvenes desde su lanzamiento en 1994, que incluso hasta el día de hoy ha logrado consolidarse como una de las mejores series de todos los tiempos tras diez temporadas y 237 capítulos.

Sin embargo, las recientes declaraciones de una de las guionistas de la serie han sacado a la luz lo más oscuro de una de las series que más alegrías trajo a sus espectadores.

Patty Lin, una de las guionistas que trabajó en Friends, publicó recientemente un libro en el que cuenta su experiencia trabajando en la famosa serie y en donde reveló que el elenco de la pieza cinematográfica protagonizada por Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Matthew Perry no eran lo que aparentaba.

En su obra titulada ‘End Credits: How I Broke Up with Hollywood’ Lin contó que se unió al equipo de trabajo de Friends en la séptima temporada, pero que durante su labor no aprendió nada significativo, salvo que “no quería trabajar en una comedia nunca más”.

Pero eso no fue lo que más llamó la atención de todos, las explosivas declaraciones llegan más tarde en su libro cuando cuenta que en realidad los actores de la serie eran “agresivos” y que tener que trabajar con ellos era “terrible”.

La guionista de series como ‘Breaking Bad’ que trabajar con algunos de los productores y guionistas era malo, ya que una por un lado, Marta Kauffman, evitaba estar en la misma habitación que ella y por el otro lado, David Crane, era un perfeccionista inalcanzable que constantemente estaba detrás de un “chiste superior”.

Por su parte, Lin explicó que, aunque el elenco sabía cómo hacer reír, si no les gustaba un chiste “parecía que lo saboteaban sabiendo que lo reescribiríamos”.

“Se descartaron docenas de buenos chistes solo porque uno de ellos murmurara la frase con la boca llena de beicon (...) Rara vez tenían algo positivo que decir y cuando planteaban problemas no sugerían soluciones”, añadió.

Patty contó también que la primera vez que los actores se reunieron para poder expresar sus opiniones lo hicieron “a los gritos”.

Lin agregó que “ocasionalmente ayudaba, pero normalmente esas sesiones eran agresivas y no tenían la ligereza que esperarías de una sitcom”.

“A menudo argumentaban que nunca harían ni dirían tal o cual cosa. Eso fue útil en ocasiones, pero en general, estas sesiones tuvieron una calidad terrible y agresiva que carecía de toda la ligereza que esperarías de la realización de una comedia de situación”, dijo.

Lin comentó que, desde su perspectiva, los actores principales de la serie parecían estar infelices de estar “atados” a un show viejo que estaba gastado cuando perfectamente podrían estar interpretando otros papeles, por lo que ella se preguntaba todo el tiempo cómo los guiones podían ayudarles a ellos.

Pese a la mala experiencia, como lo narra en su libro, la guionista reconoce que “para bien o para mal, ‘Friends’ seguirá siendo mi crédito más reconocible”.