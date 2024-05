Un niño de 10 años acabó con su vida tras ser víctima de acoso escolar en Estados Unidos

Un nuevo caso de acoso escolar tiene consternada a la localidad de Indiana, en Estados Unidos.

Sammy Teusch, un niño de 10 años decidió quitarse la vida tras sufrir constantes burlas por parte de sus compañeros en la Greenfield Intermediate School, de Indiana.

De acuerdo con Sam y Nichole Teusch, padres del menor, en más de 20 oportunidades notificaron a la escuela acerca de las agresiones que sufría su hijo en la escuela.

“Empezaron burlándose de sus gafas, luego de sus dientes. Le golpearon en el autobús escolar y le rompieron las gafas”, dijeron.

Los padres también aseguraron que el menor era acosado en redes sociales como Snapchat pese a tenía acceso controlado a su celular.

“Llamé a la escuela y les pregunté: ‘¿Qué están haciendo al respecto? Sigue empeorando y empeorando. No está mejorando; de hecho, está empeorando’”, dijo Sam.

Asimismo, la abuela de Sammy, Cynthia Teusch, mostró su inconformidad con el distrito de la localidad que afirma que tiene un programa de tolerancia cero al acoso.

“Que no pueden simplemente decir que tienen tolerancia cero porque eso no significa que haya tolerancia cero con los acosadores, su tolerancia cero significa que no tienen responsabilidad por ello”, afirmó a los medios.

Ante las denuncias, el superintendente del distrito escolar, Dr. Harold Olin, negó haber recibido informes respecto a dichos acosos.

Sin embargo, aseguró que los administradores y el consejero escolar mantuvieron conversaciones regulares con la familia del menor a lo largo del año.