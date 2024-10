Falleció a los 48 años destacado actor de la recordada serie ‘American Horror Stories’

Falleció a los 48 años Gavin Creel, destacado actor de Broadway, ganador del premio Tony y actor de la serie “American Horror Stories”.

De acuerdo con su pareja, Alex Temple Ward, Creel había sido diagnosticado con un raro y agresivo tipo de sarcoma en julio de 2024.

El tipo de cáncer que padecía el famoso actor, se origina en las células epiteliales, que son las que recubren la superficie de la piel y de los órganos internos.

Creel, que falleció en su residencia de Manhattan, debutó en Broadway en 2002 con el papel de Jimmy Smith en "Thoroughly Modern Millie", actuación que le valió su primera nominación al Tony.

Asimismo, fue reconocido por hacer parte de importantes producciones como: "Hello, Dolly!", "Waitress" y "The Book of Mormon".

En 2014 ganó un Premio Olivier por su actuación en "The Book of Mormon" en el West End de Londres.

“Cuando muera, y quiero decir que esto puede sonar muy cursi, espero volver a ser ese hombre y hacer esa obra con esa gente. Ese es mi sueño, mi sueño para cuando muera, ese cielo será, me acompañarán y sabré mis líneas, y llegaré a hacer esa obra de nuevo”, dijo en su momento durante una entrevista.

El actor continuó: “Saludaré a mi abuela, porque quiero saludarla primero, y luego me acompañarán a la puerta del escenario y entraré y todo el mundo estará allí. Serán ustedes y un público increíble que está listo para vernos y lo conseguiremos”.

Tras su fallecimiento, la actriz Hannah Waddingham, conocida por su papel en “Ted Lasso”, lamentó la muerte del actor.

“Mi corazón está dolorosamente pesado por ti esta noche, amigo mío. Estoy tan triste de que te hayan llevado tan pronto. Nunca te olvidaré mientras respire”, comentó.