"Fue un infierno": las revelaciones que hace Karol G sobre su relación con Anuel AA en su nuevo documental

La cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, mejor conocida como Karol G, realizó la premier de su documental 'Karol G: Mañana fue muy bonito' durante un evento que pintó de rosado a su natal Medellín.

La artista paisa presentó el proyecto el miércoles 30 de abril en el sector de Ciudad del Río, al lado del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde asistieron celebridades, amigos y fanáticos de la cantante.

Aunque el documental estará disponible en la plataforma Netflix a partir del 8 de mayo, los asistentes a la premier pudieron ver escenas exclusivas con anticipación de la producción que ofrece una mirada íntima de su vida y su carrera musical mientras navega con la gira mundial 'Mañana será bonito'.

Llamó la atención un aparte en el que la cantante revela detalles sobre su ruptura con el cantante puertorriqueño Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido por su nombre artístico como Anuel AA.

Pese a que Karol G no menciona directamente al intérprete, para nadie es un secreto que la cantante tuvo que pasar una importante 'tusa' por cuenta de su rompimiento con dicho artista.

"En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza", dijo.

En ese mismo contexto, la cantante colombiana agregó: "Yo sí sentía que era algo como, de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno, lo que está haciendo, es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno".

Tras hacer tales revelaciones en la premier, los asistentes al evento retumbaron con gritos en apoyo a la colombiana, según se percibió en el video divulgado en las plataformas digitales que se hizo viral.

'Karol G: Mañana fue muy bonito' estará disponible en la plataforma Netflix a partir del próximo jueves 8 de mayo.

El documental “es una carta de amor a todos los fans que han coreado sus canciones, llenado estadios y apoyado su camino”, según el gigante del entretenimiento en streaming.