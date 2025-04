Shakira, Carlos Vives y Karol G entre los ganadores de los premios Nuestra Tierra 2025

Se llevó a cabo la entrega número 18 de los premios Nuestra Tierra en el teatro Julio Mario Santo Domingo de Bogotá, que buscan impulsar a los artistas colombianos y fortalecer la industria nacional, en el que se destacó el premio como 'Leyenda de Nuestra Tierra' que recibió Carlos Vives.

“Nunca pensé que me pasarían cosas mejores después de llegar a la televisión, pero la vida me ha dado mucho más. Hoy trabajo en contar bien nuestra historia, en los 500 años de Santa Marta, en cambiar los relatos que nos han alejado de lo que somos. Y aunque este disco se llama El último disco, no es mi último. Es que no me va a alcanzar la vida para hacer todo lo que quiero por Colombia”, dijo en una entrevista con La FM.

Otra artista reconocida fue Shakira, quien ganó el premio a 'Mejor Artista Global' entre otras por su trayectoria fuera del país, que lleva muchos años consolidada y que otra vez tomó fuerza gracias a su nueva música y su gira ‘Las Mujeres ya no lloran’.

Karol G, Juliana, Morat, Kappo y Heredero fueron los artistas más galardonados con 3 premios cada uno y también ganaron otros artistas que están en su mejor momento como Ryan Castro, Beéle, Ovy on the Drums, entre otros.

Estos fueron los ganadores de los premios Nuestra Tierra 2025:

Categoría Nuestra Tierra Global

Mejor artista global: Shakira

Mejor canción global: "Si antes te hubiera conocido" de Karol G

Categoría General

Mejor canción/composición: Bogotá - Andrés Cepeda, Andrés Torres, Mauricio Rengifo

Mejor artista Nuestra Tierra: Juliana

Mejor artista revelación: Kapo

Mejor productor del año: Ovy on the drums

Mejor álbum del año: Calidosa - Mike bahía

Mejor artista urbano: Beéle

Mejor colaboración urbana: Ryan castro x sog x Selección Colombia (El ritmo que nos une)

Mejor canción urbana: Ohnana - Kapo

Categoría Música Pop

Mejor artista pop femenina: Juliana

Mejor artista pop masculino: Camilo

Mejor dúo o grupo pop: Morat

Mejor canción pop: "Por si no te vuelvo a ver" - Morat

Categoría Música Popular

Mejor canción popular: Coqueta Remix - Heredero, Jessi Uribe

Mejor artista popular: Luis Alfonso

Categoría Música Vallenata

Mejor artista vallenato: Silvestre Dangond

Mejor canción vallenata: Canto a la vida - Fonseca

Categoría Tropical Caribe

Mejor artista tropical/salsa/cumbia: Grupo Niche

Mejor canción tropical/salsa/cumbia: "Si antes te hubiera conocido" - Karol G

Categoría Folclor

Mejor artista folclórico: Heredero

Mejor canción folclórica: Coqueta – Heredero

Categoría Alternativa Rock Indie

Mejor artista alternativo/rock/indie: Duplat

Mejor canción alternativa/rock/indie: 90-60-90 - Manú

Categoría Dance/Electrónica

Mejor artista/DJ/productor dance-electrónico: Agudelo 888

Mejor canción dance/electropop: Cielo - Manuel Medrano FT. Neil Rogers

Categoría Videos/Conciertos

Mejor video del año: San Fernando - Juliana

Mejor concierto del año: "Mañana será bonito Tour" - Estadio de fútbol, Bogotá. Karol G

Homenajes Categorías Especiales

Mujer raíz de Nuestra Tierra: Catalina García

Mejor Canción viral: Ohnana - Kapo

Mejor fandom del año: Morat Colombia FC

Cabe recordar que los nominados de esta edición fueron seleccionados a partir de las propuestas enviadas por sellos discográficos, distribuidoras digitales y sellos independientes.