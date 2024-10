Giovanny Ayala rompió el silencio y se refirió a la pelea con Ciro Quiñónez en Bogotá: "No podemos tolerar la violencia en ninguna forma"

El cantante colombiano de música popular Giovanny Ayala rompió el silenció y se refirió a la pelea con su “excolega” Ciro Quiñónez en un centro comercial de Bogotá.

A través de una mensaje compartido en las redes sociales, el intérprete de “Se la robé y me la robaron” denunció que Quiñónez y sus acompañantes lo “agredieron físicamente” tanto a él como a su acompañante.

“Quiero denunciar públicamente que Ciro Quiñónez y sus acompañantes me agredieron físicamente tanto a mí como a mi acompañante. Me resulta profundamente decepcionante ver el comportamiento de alguien a quien ayudé y brindé apoyo cuando apenas comenzaba su vida artística, cuando aún no lo conocía nadie”, señaló.

Por otro lado, agregó que “la falta de ética y profesionalismo de Ciro es deplorable y no representa los valores que deberían tener quienes forman parte del gremio artístico”.

“Este tipo de comportamiento no es un ejemplo para las familias ni para los artistas que buscan contribuir positivamente a nuestra cultura. No podemos tolerar la violencia en ninguna forma, y mucho menos dentro del mundo del entretenimiento”, dijo.



A través de un video aficionado, que fue compartido mediante las plataformas de redes sociales, quedó registrado el momento en el que Ciro y Ayala se encararon en el centro comercial Gran Estación en momentos cuando ambos circulaban con varios acompañantes.

La grabación muestra a Ciro Quiñonez acercándose a Giovanny Ayala de manera desafiante mientras que está rodeado de un grupo de varias personas. “¿Cómo me dijo?”, se escucha decir a Quiñonez.

Ayala, quien está acompañado de un hombre y una mujer, media unas palabras con su colega y éste termina propinándole un golpe su acompañante que viste una camiseta negra, lo que termina desatando una pelea entre ambos bandos.

Pese a que se llegó a especular que todo se trató de una estrategia de marketing para promocionar un lanzamiento musical, Ayala aseguró en otra publicación de Instagram que “el tema con Ciro Quiñones es serio” y “no es como él dice plan de marketing”.

“Quiero hacerme entender bien, pero en realidad no debemos perder el pudor buscando fama o marketing como ustedes dicen, el tema con Ciro Quiñones es serio, no es como él dice plan de marketing y todo cuanto justifique, realmente hay agresión y persecución, lamento mucho tener que hacer esto público pero realmente es algo que debe frenar, entre colegas por querer alcanzar un lugar no deben presentarse estos sucesos, realmente no hay necesidad, se puede trabajar sin tratar de opacar o dañar a otros menos cuando nos han dado la mano, al menos por respeto y gratitud de los tiempos pasados”, concluyó.

Por su parte, Ciro Quiñonez publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que aseguró que contará la verdad de todo con evidencias sobre "el acoso” del que está siendo víctima por parte de Giovanny Ayala y su escolta.