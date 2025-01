Hija de Demi Moore aclaró los rumores de una enemistad de su madre con Kylie Jenner durante los Globos de Oro 2025

Durante la edición número 82 de los Globos de Oro 2025, que se llevaron a cabo este domingo 5 de enero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles, se dio un momento que ha abierto un gran debate en el que las protagonistas son la actriz Demi Moore y Kylie Jenner.

En un video que se ha hecho viral en redes sociales se puede ver que la intérprete de ‘La Sustancia’ se acerca a la mesa en la que estaban Elle Fanning, Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

En su rápida intervención, Moore saludó e interactuó con Fanning y Chalamet. Sin embargo, en el video se puede ver cómo pasa de largo e ignora por completo a la miembro del clan Kardashian-Jenner.

La situación ha generado un gran debate en el que muchos aseguran que la estrella de Hollywood ignoró a Kylie a propósito, mientras que otros señalan que fue el apuro por saludar a sus amigos.

“Dios la re pasó de largo”, “Encima estaba con la cámara del celu lista para esa selfie”, “siembras lo que cosechas”, “No tienes que ser fan de Kylie para saber que esto es pura maldad”, “¿Cómo vas a ser así de maleducada?”, “Me da muchísima lástima” y “A mí también me caen mal las Kardashians, pero no por eso voy a ser mala persona e ignorarla completamente como si no estuviese ahí”, son algunos de los comentarios.

Ante los rumores de la razón detrás de que Demi ignorara a la joven empresaria, su hija, Tallulah Willis, fue la encargada de revelar lo que verdaderamente pasó ente su madre y Jenner.

Por medio de su cuenta de Instagram, Willis reaccionó al video que circula por redes y expresó que nada de lo que se ha dicho es cierto.

“Hola a todos. Cortando esto directamente de raíz: pasamos Año Nuevo con Elle, por lo que conectar con ella después de una victoria fue algo muy orgánico, este ángel estaba en total shock, deleite y moviéndose en todo momento”, empezó diciendo.

“No hubo desaire de ningún tipo, si hubiera visto a KJ querer felicitarla, le habría dado todo el tiempo y el espacio. ¡Literalmente, dale un respiro y dejen que una chica disfrute de sus logros!”, añadió.

Demi Moore no solo fue noticia por ese breve momento, sino también por su discurso tras ganar su primer Globo de Oro en toda su carrera.

“Realmente no me lo esperaba. Estoy en estado de shock ahora mismo”, dijo Moore. “He estado haciendo esto durante mucho tiempo, como más de 45 años, y esta es la primera vez que gano algo como actriz y me siento muy honrada y agradecida”, señaló.

La estrella de ‘La sustancia’ continuó diciendo que: “Hace 30 años un productor me dijo que era una actriz de palomitas de maíz (cotufas), lo que en aquel momento no me hacía merecedora de este premio. Y lo acepté y lo creí, y eso me corroyó con el tiempo hasta el punto en que hace unos años pensé que tal vez esto era todo. Tal vez estaba completa, tal vez había hecho lo que se suponía que debía hacer”.

Demi Moore alcanzó el estrellato a finales de los 80 e inicios de los 90 gracias a sus dramáticos papeles entre los que se destacan 'Ghost: la sombra del amor' en el papel de Molly Jensen, 'Striptease' y, además, prestó su voz en el 'El jorobado de Notre Dame' como 'Esmeralda'.