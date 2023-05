Hijo del expresentador del Canal RCN Mauro Urquijo inició su cambio de sexo

Mauro Urquijo es un actor y presentador colombiano de 54 años que últimamente ha dado mucho de que hablar desde que en 2017 sufriera una hemorragia cerebral que por poco le quita la vida, su falta de trabajo, su relación con una mujer trans y ahora por su hijo Gregorio.

De su matrimonio anterior con la actriz Adriana López, Mauro tuvo un hijo llamado Gregorio que ahora se llama Roz, pues ha decidido someterse a procedimientos médicos para cambiar de sexo y una terapia de reemplazo hormonal.

“Mi vida ha cambiado mucho para bien. Aunque ha sido difícil. Escribo esto porque sé que hay algunxs de ustedes que lo apreciarán y que se sintieron desconcertadxs cuando dejé está cuenta inactiva tan de repente. Gracias por sus buenos deseos”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

“He estado en rehabilitación por un tiempo y me falta un rato más, aquí unas fotitos de los últimos meses, creo que estoy lista para compartir lo que se me dé la gana como se me de la gana en redes sociales y solo si yo lo quiero al ritmo que yo decida, sin presiones externas que tanto me abrumaban”, continuó en su publicación.

“Soy Roz, soy una chica trans, tengo un montón de cosas mentales en las cuales estoy trabajando y no le debo nada a nadie”, finalizó la hija de Mauro Urquijo.

VEA TAMBIÉN Daniel Gómez: El joven venezolano que cumplió el sueño de cantar junto a Coldplay o

Roz ha dicho también en sus redes sociales y en diferentes entrevistas que, pese a los obstáculos, sobre todo mentales, que ha tenido que atravesar por su cambio, se siente muy bien de verse como siempre había querido.

Por su parte, Mauro Urquijo habló en un programa de entretenimiento colombiano en el que dijo que este cambio lo tomó por sorpresa, pero que lo que le está doliendo realmente es estar alejado de su hijo, a lo que la mamá de Roz, Adriana López, dijo que él fue quien los bloqueó de contacto y que ahora solo los está buscando por retomar popularidad.

VEA TAMBIÉN Versión improvisada de Acróstico les recordó a muchos la Shakira de los años 90 y de Antología o

Cabe recordar que el hijo de Mauro y Adriana sigue los pasos de sus padres en la actuación y hace pocos meses estuvo actuando en la telenovela el Canal RCN ‘La nieta elegida’, donde hacía el papel de Lucas.

Mauro Urquijo se hizo famoso por aparecer en novelas como ‘Oasis’, ‘La Mujer en el Espejo’, ‘La Hija del Mariachi’ y ‘Doña Bella’. También fue presentador del programa El Lavadero de RCN.

Así luce Roz, la hija trans de Mauro Urquijo y Adriana López