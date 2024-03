Horarios de Estéreo Picnic 2024: todo indica que el sábado 23 de marzo habrá un artista sorpresa

El Festival Estéreo Picnic, el festival de música y entretenimiento más importante de Colombia, que se realiza anualmente, reveló este martes los horarios por días de cómo y en qué orden se presentarán sus más de 60 artistas.

De acuerdo a lo revelado por las redes sociales del festival, el día jueves los artistas en vivo iniciarán desde las 4:30 pm y finalizará después de la 1:30 am con la presentación de Floating Ponits, cabe recordar que este día estarán artistas de la talla de Limp Bizkit, 30 Seconds to Mars, King of Leon, Bad Gyal y más.

El día viernes iniciará una hora más temprano que el jueves, es decir a las 3:30pm, con la presentación de AnaMaría Oramas y continuará el festival con bandas como Nothing But Thieves, Phoenix, Greta Van Fleet, Sam Smith, Sza, Proyecto Uno, entre otros.

El día sábado comenzará show desde las 2:15pm y fue el que llamó más la atención al generar expectativa en el bloque de las 7:30 de la noche, en el escenario de Adidas, pues no hay un artista mencionado si no una imagen con unas equis y un avión, que ha hecho pensar que se tratará de un artista sorpresa. El 23 de marzo también se presentarán Placebo, Feid,Fruko y sus tesos, M.I.A., Tainy y más.

Para finalizar, el domingo, el grupo Caballos de Fuerza será el primero en presentarse a las 2:15 pm y tendrá la tan esperada presentación de Blink 182, grupo estadounidense que canceló su show el año pasado por una fractura de su baterista y que vendrá por primera vez al país a deleitar a sus fanáticos. El 24 de marzo, The Blaze será el último grupo en presentarse a la 1:00 am.

Restan días para que dé inicio uno de los festivales más queridos y esperados por la escena musical colombiana que, por primera vez, se realizará en el parque Simón Bolívar, un lugar muy neutral para los bogotanos que espera ser un gran espacio para que Estéreo Picnic se quede allí por unos buenos años.

Estos son los horarios por días de Estéreo Picnic 2024: