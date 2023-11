"Quiero mostrarle a la gente lo mejor de mí porque esta pantera está hecha para cosas globales": Goyo en Flash Fashion de NTN24

Tras un adelanto en vivo de "Tumbao" en el escenario de 'Victoria’s Secret The Tour '23', Goyo sorprende con el lanzamiento oficial del sencillo acompañado de un impactante video musical.

Esta pieza electrizante y rebosante de energía fue magistralmente producida por ella misma. En un ímpetu de introspección y autodescubrimiento, la intérprete se sumergió en el estudio con el firme deseo de plasmar su propia historia en acordes y letras.

La cantante colombiana y exvocalista de la agrupación musical Chocquibtown, estuvo en Flash Fashion de NTN24 para hablar de su nuevo proyecto.

"Estoy muy sorprendida con todo lo bonito que me ha pasado este año. Son situaciones que me ayudan de alguna manera a impulsar mi proyecto sola. Chocquibtown para mí fue la plataforma que me permitió ser Goyo y por esa razón veo mi proceso con mucha gratitud", dijo.

Goyo también se refirió al apoyo que le ha brindado la gente durante su carrera musical, el cual "le ha ayudado a entender quién es".

"Sé que cuento con el apoyo de la gente para hacer grandes cosas. Quiero mostrarle a la gente lo mejor de mí porque esta pantera está hecha para cosas globales", recalcó.