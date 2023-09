La crítica del cineasta Tim Burton a la inteligencia artificial: "te quita algo del alma"

El cineasta estadounidense Tim Burton arremetió contra la inteligencia artificial (IA), la cual comparó con “un robot que te quita la humanidad, el alma”.

Durante una entrevista ofrecida al periódico británico The Independent, el director se refirió a la polémica tecnología que, entre otras cosas, es capaz de crear cosas con capacidades similares a la de un ser humano.

VEA TAMBIÉN Un Carlos Andrés Pérez llamando a votar por Carlos Prosperi enciende la polémica sobre el uso de la inteligencia artificial en campaña o

Burton, quien es reconocido por sus creaciones cinematográficas 'Eduardo Manostijeras' y 'Charlie y la fábrica de chocolate', habló del tema tras un artículo del medio Buzzfeed que usó la IA para para reimaginar personajes de Disney como si estuvieran en una de sus películas.

"No puedo describir la sensación que te produce (...) me recordó a cuando otras culturas dicen: 'No me hagas una foto porque te está quitando el alma'”, afirmó.

En ese contexto, agregó que algunas de las imágenes recreadas de personajes como 'Frozen', 'El Rey León' y 'La Bella Durmiente' eran “muy buenas”, pero que lo que hacen es “absorber algo de ti".

En conclusión, Tim Burton afirmó que la inteligencia artificial "te quita algo del alma o de la psique; eso es muy perturbador, sobre todo si tiene que ver contigo. Es como si un robot te quitara tu humanidad, tu alma".

¿Quién es Tim Burton?

Nacido el 25 de agosto de 1958 en Burbank (California, Estados Unidos), Timothy Walter Burton ha escrito, dirigido y producido numerosas películas icónicas, que incluyen cintas de culto, éxitos de taquilla y adaptaciones.

VEA TAMBIÉN Reconocido actor de Hollywood contó cómo fue acompañar, ver y dirigir a su hija en escenas íntimas en una película o

De acuerdo el sitio web oficial del cineasta, a 'Tim' se le atribuye el impulso de gigantes películas de superhéroes como Batman, 1989, y Batman Returns, 1992.

Además, ha revitalizando la animación stop-motion con las cintas 'Pesadilla antes de Navidad', de 1993, y 'La novia cadáver', de 2005.