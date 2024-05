La inesperada respuesta de Jennifer Lopez cuando un reportero le preguntó sobre su crisis con Ben Affleck

La actriz y cantante Jennifer Lopez se pronunció brevemente sobre los rumores de separación y conflictos matrimoniales que actualmente enfrenta con su esposo, el actor cinematográfico Ben Affleck.

Durante su visita a Ciudad de México, donde estuvo promocionando su última producción con Netflix, Atlas, la cantante fue cuestionada por un reportero sobre dichas informaciones.

Según el medio 20 Minutos, luego de finalizar las preguntas relacionadas con la película, un periodista del conocido programa de entretenimiento El gordo y la flaca aprovechó para preguntar sobre la crisis matrimonial, algo que alcanzó a generar un poco de tensión en la sala.

Tras ser cuestionada, Jennifer Lopez pensó por un momento en qué responder, pero buscó apoyo en sus compañeros y finalmente se decidió comentar: "Tú sabes ya más que yo de eso".

Ante dicha respuesta, el reportero siguió insistiendo, a tal punto de cambiar de idioma al castellano, pero la cantante no siguió respondiendo.

"Llegamos ya al final de la conferencia de prensa", anunciaron los organizadores.

De acuerdo con reseñas del medio antes mencionado, los compañeros de Jlo arremetieron contra el periodista, recriminándolo por haberse adentrado en el plano personal de la mujer.

Luego del incómodo momento, los asistentes aplaudieron a la intérprete de "On the Floor" debido al manejo de la situación, pero el coprotagonista de la cinta, Simu Liu, siguió defendiendo a su compañera: "No vengas aquí con esa energía, por favor", dijo.

Los rumores de separación entre Jennifer Lopez y el protagonista de “Aguas profundas” surgieron luego de conocerse una información de que estaban viviendo en casas separadas.

La revista People indicó que el actor llevaba varios días sin pasar la noche en la mansión que compraron juntos en el área de Beverly Hills.

Según una fuente cercana a Lopez, Affleck no se estaba quedando en la mansión en Los Ángeles debido a que ha estado viviendo en una de sus otras propiedades mientras graba la película ‘The Accountant 2’.

Pero dichas especulaciones tomaron mayor fuerza luego de que la pareja no fuera vista junta en público desde hace varias semanas y tampoco apareciera en la gala del MET el pasado 6 de mayo.