La razón por la que Karol G se confundió y casi no se levanta a recibir el premio ‘top Latin Album’ del año en los Billboard

El jueves 5 de octubre se llevaron a cabo en el Watsco Center, en Coral Gables (Florida) los Premios Billboard de la Música Latina 2023 (Latin Billboard Music Awards 2023 en inglés) que distingue el talento latino en Estados Unidos.

Los más premiados de la noche fueron el mexicano Peso Pluma, quien se llevó ocho estatuillas entre las que se destacaron cuatro para "Ella Baila Sola", su colaboración con Eslabón Armado, y el de artista nuevo del año; y Bad Bunny, quien se alzó con siete galardones la mayoría por su éxito ‘Tití Me Preguntó’.

Entre las mujeres, la más premiada fue la colombiana Karol G, quien se llevó el premio ‘top Latin Album’ del año por su álbum ‘Mañana Será Bonito’ y también recibió el Premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza, por su labor filantrópica a favor de las mujeres y los niños, con su fundación Con Cora.

Sin embargo, la antioqueña no escuchó muy bien su nombre cuando la llamaron al escenario a recibir su estatuilla del premio ‘top Latin Album’ del año, por lo que se levantó al escuchar una de sus canciones de fondo, pero le preguntó a su gente si ella era la ganadora.

La confusión de Karol G, al parecer, se dio porque ninguno de los tres presentadores del premio mencionó el nombre de ‘la bichota’ y fuera de eso, las dos mujeres dijeron “Mañana será Bonito” y el hombre gritó “Viva Colombia”, opacando las voces de sus compañeras, que se diluyeron con la algarabía del público.

Esto habría generado confusión en la colombiana quien no sabía si emocionarse o no, pues temía que no hubiera escuchado bien, pero la gente de su equipo le confirmaron que si había ganado esta estatuilla y desde el escenario también le ayudaron: “Karol, ganaste, mami”, le dijeron.

Ella se subió cantando su éxito ‘Gatúbela’, recibió el premio y dijo estas palabras: “estoy listísima para que hagamos un show y cantemos todas las canciones con este público. Estoy muy feliz y muy emocionada con esto, con los premios si los recibo me emociono mucho y si no, conozco maestros que no tienen reconocimiento y son igual de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum y la música que preparé para ustedes”.

Karol G sigue cosechando éxitos con su más reciente trabajo discográfico que la traerá a Colombia nuevamente en una gira latinoamericana que inicia en Medellín en diciembre de este año y retoma en febrero del 2024.

Este es el video de Karol G recibiendo el premio ‘top Latin Album’ del año en los Latin Billboard 2023