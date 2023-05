La razón por la que Martha Isabel Bolaños 'La pupuchurra' no quería participar en MasterChef Celebrity

El lunes 29 de mayo se estrenó MasterChef Celebrity 2023, el reality de cocina del Canal RCN que reúne lo mejor del talento colombiano y los pone a prueba en la cocina para saber qué tan buenos son para la culinaria.

En esta temporada estarán participantes de la talla de la exreina de belleza, Laura Barjum, actores de la talla de Marcela Benjumea y Álvaro Bayona, influenciadores como Mario Ruiz, uno de los primeros en abrir este negocio en el país; y el padre Walter de Jesús, entre otros famosos.

Una de las concursantes que hará parte del reality será la actriz Martha Isabel Bolaños, quien es muy reconocida por el papel de Jenny ‘la Pupuchurra’ en la aclamada novela ‘Yo soy Betty, la fea’.

La artista habló con el medio colombiano KienyKe en el que contó que se le midió al reto de concursar en MasterChef porque ya le habían insistido varias veces para que participara: “soy una mujer de retos y acepté”.

Además, señaló que la principal razón por la que no había aceptado antes era porque no sabía cocinar: “Me habían invitado tres veces y decía “nunca estaré allá” porque no se cocinar, además veía a mis amigos sufrir y decía “qué necesidad”, pero mira, uno nunca puede decir nunca”.

Martha Isabel dijo que para asumir este reto fue a clases de cocina y estuvo en el restaurante de un amigo de ella, en el que se familiarizó con este arte; sin embargo, agregó que llegó “muy cruda” al concurso.

Por último, la artista señaló que esta es una experiencia que jamás va a volver a repetir: “disfruté de lo que conlleva MasterChef, disfruté del sufrimiento, de la presión, de las quemadas, las cortadas y demás, lo disfruté, lo viví porque sabía que no se iba a repetir. Yo estaba viviendo la experiencia y aprendí mucho, sí cocino rico”.

MasterChef Celebrity ya está al aire acompañando a los colombianos todas las noches a partir de las 8:00 pm por el Canal RCN y se podrá ver el desempeño de Martha Isabel Bolaños y los demás concursantes.