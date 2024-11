La respuesta de Blessd y Ryan Castro a las críticas que recibió la canción ‘+57’: “No la escuchen si no les gusta”

Sigue la polémica en Colombia por la canción “+57” de la cantante Karol G junto a Feid, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, DFZM y Blessd, la cual fue criticada por muchos sectores del país.

Y es que, al poco tiempo de ser lanzada, la colaboración recibió múltiples críticas negativas debido a que presuntamente promueve la sexualización de menores.

Desde el presidente Gustavo Petro hasta el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar se pronunciaron y rechazaron la canción creada por los talentos nacionales y máximos exponentes del reguetón.

“Es momento de dejar de normalizar música que no contribuye al crecimiento positivo de los adolescentes”, dijo el ICBF en su momento. Mientras que Petro señaló: “En cada género artístico hay arte pero también ignorancia”.

Asimismo, han surgido críticas de otros sectores, la sociedad civil y a través de las redes sociales, lo que motivó a algunos de los involucrados en el tema a pronunciarse.

En el caso de Blessd y Ryan Castro, los cantantes paisas optaron por publicar un video respondiendo a los comentarios negativos que masivamente enjuiciaron el trabajo musical.

“Sabe qué, caravana, si no le gusta el tema, ‘paila’, no lo escuche, que yo me siento con él bien así. No estoy pendiente del qué dirán”, expresó Blessd. Mientras que Ryan Castro dijo: “Desde que yo esté bien, que gire el mundo a mi alrededor, nada asara parcero, critique lo que quiera que eso a mí no me importa”.

Por su parte, Karol G emitió un comunicado en el que pidió disculpas por la letra de la canción que, según dijo, se sacó de contexto: “Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”.

“Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, finalizó.