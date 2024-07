"Lloro contigo": Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, envió emotivo mensaje tras derrota de Colombia contra Argentina

Geraldine Ponce, esposa de Luis Díaz, envió un emotivo mensaje al jugador tras la derrota de este domingo contra Argentina en la final de la Copa América.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ponce compartió varias imágenes del futbolista junto a un extenso mensaje de felicitación por su desempeño en cada partido de la Tricolor.

“Hoy, veo esta foto y siento que se me desgarra el alma. Este viaje ha sido una locura de emociones, de sueños compartidos y esperanzas que nos mantenían con la ilusión viva. Pensamos que el final sería diferente, pero el fútbol es así. Hemos tenido la fortuna de disputar finales, pero pocas se sentían como esta, que sabía a casa, a familia, a Colombia entera”, escribió junto a las imágenes.

La esposa de Díaz ha estado con el jugador en los momentos más difíciles como lo fue el secuestro de su suegro y, ahora, la final de la Copa América.

“Lloro contigo, amor mío, no por la derrota, sino por el inmenso orgullo de verte luchar con toda tu alma. Miro hacia atrás y veo un camino lleno de esfuerzos, de risas y lágrimas, y me siento increíblemente orgullosa de todo lo que has recorrido”, recalcó.

Pese a los resultados de este domingo, Geraldine Ponce agradeció al jugador por su amor, su compromiso como padre y esposo y por la felicidad que le ha dado a todos los colombianos tras llegar tan lejos.

“Dios mío gracias por hacer de este hijo tuyo un guerrero incansable, de corazón noble y sueños grandes. Hoy, aunque no hemos alcanzado el final que deseábamos, estoy convencida que vienen cosas grandes para él, para nuestra familia y para los más de 50 millones de corazones que lo estuvieron alentando partido. Te amo más que siempre”, mencionó.

Dicha publicación no pasó desapercibida por los internautas, quienes aplaudieron al jugador por su talento y labor durante la celebración de la Copa América.

“Ante los ojos buenos del mundo, sabemos que Colombia fue el mejor equipo y que merecían ganar, desafortunadamente ya todos sabemos que pasó”, “Vendrán muchas más bendiciones” y “Gracias por todo Luchito, se vienen cosas mucho más grandes”, fueron algunos de los comentarios.

Es de señalar que la final de la Copa América, que inició tras un retraso de más de una hora, dejó el domingo a Argentina como bicampeón del certamen tras una victoria que se saldó con un único gol en la prórroga.