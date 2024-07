Revelan nuevas imágenes de desmanes en Miami en medio de la final de la Copa América entre Argentina y Colombia

La final de la Copa América entre Argentina y Colombia en Miami, Estados Unidos, de este domingo, estuvo marcada por los incidentes que se presentaron al momento del ingreso de los hinchas al Hard Rock Stadium.

Decenas de personas intentaron ingresar a la fuerza y sin boleta al escenario deportivo, lo que derivó en la demora de casi una hora y media del comienzo del partido, el cual estaba pactado para las 8 p.m. (hora local) y terminó comenzando a las 9: 20 p.m.

En las últimas horas se han conocido nuevas imágenes de los hinchas ingresando a la fuerza al estadio, incluso escalando paredes y rejas, y mediante ductos del aire para evitar los controles del personal de seguridad.

La seguridad tuvo que frenar el ingreso de los aficionados, lo que demoró el encuentro más de la cuenta. Esto afectó la programación del partido, lo que obligó a los equipos a salir a calentar en dos ocasiones, antes del pitazo inicial, el cual se dio pasadas las 9.30 p.m.

"Esto es un desastre. Hace más de cuatro horas que estamos parados para poder entrar. Abrieron dos puertas nada más", lamentó Juan, un aficionado de Buenos Aires. "Hay gente desmayada, gente grande y chicos llorando", agregó.

Otra aficionada aseguró que fueron tratados como animales y criticó la organización del evento deportivo, cuestión a la que han apuntado incluso algunos entrenadores, como Marcelo Bielsa, se hayan enojado.

"Nos tratan como animales. No hay organización ni nada parecido. No se prepararon para recibir a 60.000 personas", señaló. "Sigo temblando, me siento como ganado, como un pedazo de animal", subrayó.

La final, en el ámbito deportivo, se saldó con un triunfo para Argentina por 1 a 0 con un gol de Lautaro Martínez en el tiempo de la prórroga.