Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, sorprendió con respuesta acerca de si tendrían más hijos

Lorelei Tarón, esposa del futbolista colombiano Radamel Falcao García, publicó en su cuenta de Instagram que esperan a su quinto hijo, poniendo fin a los rumores que salían al respecto de su embarazo.

“El amor se multiplica y nosotros también. Nuestro mayor proyecto de vida es LA FAMILIA ¡Vamos a ser papás por quinta vez!”, escribió la mujer en su red social.

Cuando se conoció la noticia, la pareja fue muy felicitada por sus seguidores, pero a la vez muy criticada por tener una familia tan numerosa.

En entrevista con la Revista Semana, Lorelei Tarón habló al respecto del tema asegurando que, aunque sabe a lo que está expuesta por ser figura pública y que no tiene tiempo para las redes sociales, ha leído cosas muy crueles.

“Soy fuerte, pero muchas veces la gente es tan cruel que casi que te tocan. Las personas hablan a través de una pantalla con un corazón herido y a través de sus heridas, tal vez necesitan desahogarse de tanto resentimiento. Se han metido con mi familia, con mis embarazos, con mis senos y con mi físico”, dijo al medio mencionado.

También se refirió a si tendrían otro hijo después de este embarazo: “Comenzamos con uno y ya vamos para cinco. A nosotros siempre nos gustó la familia grande. Me encanta ser mamá, lo disfruto muchísimo y no es ser mamá por serlo. Me encanta enfocarme en ellos, educarlos, y a mi esposo también. Como papás vamos mejorando, nos vamos equivocando y aprendiendo. Ahora, el poder que da Dios de criar hijos en esta generación es increíble. Confieso que no nos pusimos un número de hijos”.

Sin embargo, hizo una claridad y es que físicamente ya no puede por temas de salud: “Por mí tendría ocho, pero no puedo más porque tuve muchas cesáreas, creo que ya cinco está bien. Sin embargo, cuando llegó Jedi pensamos que sería bonito tener otro varoncito, pero al final eso no lo decidimos nosotros. Las niñas, además, nos pedían que tuviéramos otro”.

Este sería el último embarazo de la esposa del ‘Tigre’ quien está viviendo feliz esta etapa y no descarta que, de ser un niño, podría llamarse como su padre.