"Me llamaron": Jason Momoa anuncia que regresa al universo de DC Comics pero no interpretará a 'Aquaman'

Luego de varios meses de rumores, Jason Momoa anunció que será parte del reinicio del universo de DC Comics pero su reinado como 'Aquaman' llegó a su fin.

El actor había mostrado interés en interpretar al antihéroe 'Lobo', uno de los personajes más emblemáticos de las páginas de los cómics, y este deseo ya es una realidad.

Momoa será parte de 'Supergirl: Woman Of Tomorrow', cinta protagonizada por la actriz de 'House of the Dragon' Milly Alcock, que será la segunda producción de este universo bajo la batuta de James Gunn y Peter Safran.

El artista estadounidense confirmó la noticia al compartir una cita que había dado a la prensa en la gira de 'Aquaman 2' en la que expresó su interés por interpretar a este personaje.

“Colecciono cómics, y ya no lo hago tanto, pero él siempre fue mi favorito, y siempre quise interpretar a Lobo, porque pienso, '¿Hola? Es el papel perfecto'”, comentó en la entrevista. “Quiero decir, escucha. Si me llaman y me piden que lo interprete, es un sí. No he recibido esa llamada, así que no quiero difundir ninguna noticia falsa, pero si alguna vez me llaman y me piden que lo interprete, o me piden que haga una audición, allí estaré”.