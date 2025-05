"Salir con alguien con menos dinero es una pesadilla": aclamada colombiana revela qué espera de su próxima pareja

Sofía Vergara no tiene filtros cuando se trata de hablar del amor, el éxito y el dinero. En una reciente entrevista con el programa Today, la estrella colomboestadounidense, de 52 años, compartió abiertamente sus ‘requisitos’ para salir con alguien, y uno de ellos ha generado todo tipo de reacciones.

Te puede interesar | El Bank of America Stadium se viste de Mundial: Pasión de Clubes



VEA TAMBIÉN "Me daba un poquito de miedo porque Karol G no era actriz": Sofía Vergara se confiesa sobre la actuación que tuvo con la cantante o

La actriz, reconocida por su papel en Modern Family y por su faceta como empresaria, fue clara al afirmar con humor: “Quiero a alguien que tenga tanto dinero como yo o más, porque si no, es una pesadilla. Terminan resentidos contigo”.

Sofía Vergara estuvo casada con el actor Joe Manganiello, de quien se divorció en 2024. Desde entonces, ha retomado su vida con una mezcla de madurez, independencia y nuevos proyectos, como su marca de café “Dios Mío Coffee by Sofía Vergara”.

Durante la entrevista también expresó otros deseos sobre su futura pareja: “Quiero lo básico: alguien con salud, que me quiera, que sea alto y guapo”.

De esa manera dijo entre risas que el físico y la conexión emocional también son claves, aunque la compatibilidad financiera sigue siendo para ella fundamental.

La actriz ha construido una carrera sólida y multimillonaria con base en su talento, esfuerzo y visión empresarial. Según estimaciones de medios especializados, su patrimonio ronda los 180 millones de dólares, gracias a sus negocios, inversiones y proyectos.

Cuando le preguntaron qué necesitaba para ser feliz, no lo dudó. “El dinero, me encanta”, respondió con una sonrisa, aunque también aclaró que no es lo único “No digo que no se pueda ser feliz sin dinero, lógicamente sí, pero es mucho más fácil cuando se tiene”, explicó.

Sofía Vergara es un ejemplo de cómo una mujer puede construir su propio imperio desde cero. Exitosamente posicionada tanto en Hollywood como en el mundo empresarial, sus exigencias no provienen de superficialidad, sino de una lógica clara: quien ha trabajado tanto por lo que tiene, quiere compartir su vida con alguien que entienda ese esfuerzo y esté en una posición similar.

En un mundo donde aún se critica a las mujeres exitosas por tener estándares, Sofía demuestra que tenerlos no es un capricho, sino parte de su libertad y de su poder personal.