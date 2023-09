Mick Jagger reveló cómo The Rolling Stones podría seguir dando conciertos después de que sus miembros fallezcan

El reconocido cantante y compositor británico, Mick Jagger, se ha vuelto tendencia en redes luego de una reflexión que hizo sobre que ‘The Rolling Stones’ sea la banda de rock más longeva de la historia, algo que considera que no acabará ni siquiera con la muerte de los integrantes.

La famosa agrupación musical está a tan solo unas semanas de sacar su álbum ‘Hackney Diamond’, el cual contiene canciones completamente originales, luego de 20 años sin lanzar música nueva.

Por esta razón, el vocalista de una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo y del rock, le concedió una entrevista al medio The Wall Street Journal, en donde habló sobre varios temas importantes, entre ellos la longevidad de la agrupación, incluso después de la muerte.

El intérprete de ‘Paint it, black’ señaló que considera que The Rolling Stones puede llegar a ser vigentes incluso si todos los miembros del grupo mueren, todo con ayuda de los famosos hologramas.

Jagger cree que la tecnología ha avanzado tanto que en el momento en el que todos los integrantes de la banda ya no estén en el plano terrenal, se puede hacer uso de esta para poder hacer shows de calidad.

Para Mick el ejemplo más claro y exitoso que conoce es el de la agrupación sueca ABBA, quien dio una serie de conciertos de manera digitales en donde los cantantes de la mítica banda eran avatares que representaban a los integrantes originales tal y como estaban en 1979.

“Ahora se puede tener un negocio póstumo, ¿no? Se puede hacer una gira póstuma. La tecnología ha avanzado mucho desde lo de ABBA al que se suponía que tenía que ir, pero me lo perdí”, declaró el cantante de 80 años.

Pese a considerar esto, al parecer Jagger tiene previsto que esta posibilidad todavía no se lleve a cabo, ya que, aunque sabe que está en una edad avanzada, ha dicho que se siente en excelentes condiciones para poder seguir en el escenario por un buen tiempo más.

“Tengo mucha suerte de estar tan sano. Es suerte más que nada. Solo genética”, expresó el artista que pese a tener una vida llena de excesos y una cirugía en el corazón, cuenta una salud que muchos envidiarían.

“Los cigarrillos los dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. La heroína la dejé en 1978. Dejé la cocaína en 2006. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando (porque no voy a ir al cielo a corto plazo), pero aparte de eso, intento disfrutar de estar sobrio. Es una experiencia única para mí”, añadió.

Aunque muchas agrupaciones de la generación de los intérpretes de ‘Satisfacion’ se han retirado de los escenarios para poder descansar o por cuestiones de salud, la banda más longeva de la historia del rock aún tiene planes de continuar sobre los escenarios.

De hecho, Keith Richards, guitarrista de la banda, señaló que está emocionado porque sus fans puedan escuchar su nuevo álbum y de tocar los temas musicales junto con ellos.

The Rolling Stones viene de cerrar su exitosa gira ‘Sixty’, una celebración de su aniversario número 60, sin embargo, no todo fue tan bueno como parece, pues el tour se vio interrumpido por el baterista Charlie Watts, quien fue sustituido por Steve Jordan.

Jordan fue seleccionado por el mismo Watts antes de su muerte como su sucesor y desde entonces ha estado en el camino con la mítica banda de rock.