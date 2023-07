“No vas a sacar esa canción”: Shakira reveló que su sesión con Bizarrap casi no sale a la luz por esta razón

La cantante colombiana Shakira recientemente concedió una entrevista en la que reveló un detalle insólito de su colaboración con Bizarrap y cómo su equipo de trabajo “perdió la cabeza” tras saber del junto musical con el productor argentino.

En la entrevista que Shakira sostuvo con Alejandra Espinoza en el programa ‘Primer Impacto’ de Univisión, la barranquillera se sinceró sobre muchas cosas entre ellas su fundación Pies Descalzos, el apoyo de sus fans y su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la cual si hubiera sido por gente de su equipo de trabajo nunca hubiera salido a la luz.

La intérprete de ‘Copa vacía’ comentó que aunque su colaboración ‘BZRP Música Sessions #53’ junto con el productor, de 24 años, ha tenido un éxito que no se imaginaba y se ha convertido en una canción emblemática para las mujeres, estuvo a punto de no ser publicada.

La artista, de 46 años, le comentó a Alejandra Espinoza que hubo gente de su equipo que no quería que la colaboración saliera.

“Mucha gente alrededor mío, de mí equipo eran: ‘no vas a sacar esa canción Shakira, pero ¿en qué estás pensando? tienes que cambiar la letra’. Yo no soy una empleada de las Naciones Unidas o una funcionaria pública, yo soy una artista y tengo que realmente expresarme”.

“Expresar lo que siento, como lo siento y sublimar esas emociones. Es que no tengo otra manera hacerlo y esa libertad de expresión no es negociable”, añadió la barranquillera.

Sobre su música y el éxito que está teniendo a raíz de los últimos trabajos musicales que ha lanzado, la colombiana comentó que “la definición del éxito es tan subjetiva. Para mí es simplemente hacer lo quieres, lo que te gusta con la libertad de poder expresarte y expresar tus emociones”.

Shakira también añadió que “estas canciones que he estado escribiendo y que he estado compartiendo con la gente son definitivamente un reflejo de mi mundo interior”.

Frente a lo difícil que ha sido la controversial separación con el exdefensa del FC Barcelona Gerard Piqué, la barranquillera afirmó que su fuerza en medio de la tormenta han sido sus hijos, Milán y Sasha, así como también reveló que sigue en pie gracias a su familia, pero quienes también ayudaron a que saliera adelante en una de las situaciones más delicadas de su vida y carrera fueron sus fans.

“Creo que tengo los mejores fans del mundo, creo que realmente son impresionantes. Mis fans son lo más lindo, me conocen tanto, me comprenden, me defienden y me siento tan arropada por ellos”, añadió.

La intérprete de ‘Sale el sol’ señaló que pese a las dificultades que le ha tocado vivir, es en esos momentos cuando “más mujer me siento y cuando más he entendido el significado de ser mujer” y que se siente cercana con las mujeres que se pueden sentir identificadas con su situación.

Sobre su fundación Pies Descalzos y por la cual va a ser condecorada como ‘Agente de cambio’ en los premios Juventud de Univisión a finales de este mes, Shakira comentó que surgió de sus propias vivencias en Colombia.

“Mi sueño es poder seguir creciendo y hacer muchas más escuelas, obtener más recursos tanto del gobierno como del sector privado, y que cada día más personas entiendan que la educación es realmente ese 'Agente de Cambio’”, expresó la artista.

Shakira le comentó a Alejandra Espinoza que con esta fundación quiere enviarles un mensaje a sus hijos y enseñarles que “las cosas si se pueden cambiar. En su medida cada uno puede hacer algo. No hay que ser famoso para efectuar cambios en la sociedad, no hay que ser una celebridad, se puede hacer desde su posición en la vida”.