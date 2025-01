Nuevamente a la venezolana Isabella Ladera la relacionaron con otro cantante colombiano, pero esta vez no se calló y le salió al paso a los chismes

La modelo venezolana Isabella Ladera es recientemente una de las más populares en redes sociales no solo por su trabajo como actriz en videos musicales o promotora digital, sino por los escándalos que se le conocieron en 2024.

Y es que la mujer estuvo fuertemente criticada por la relación que tuvo con el cantante cartagenero Beéle, pues se le tildó de haberse metido sentimentalmente con él cuando estaba casado con Camila Rodríguez, la madre de sus hijos.

Pese a todo el escándalo y la lluvia de críticas, Ladera y Beéle continuaron su relación, pero desafortunadamente esta llegó a su fin a finales del año pasado.

Ahora, la venezolana está nuevamente en el ‘ojo del huracán’ porque supuestamente estaría coqueteando con Kapo, otro cantante colombiano que está emergiendo y que ha cosechado dos éxitos musicales: Ohnana y Uwaie.

Y es que Ladera, desde sus redes sociales, ha ayudado a impulsar la carrera del artista bailando sus canciones y dándoles mayor difusión para que estas se peguen, incluso, apareció en el video de Uwaie.

Sin embargo, la polémica la encendió la novia de Kapo, la modelo colombiana Carolina Pico, quien en una entrevista le preguntaron si Isabella le coqueteaba a su novio y si bien no dijo nada, su expresión facial habló por ella.

Esto se hizo rápidamente viral, por lo que Isabella Ladera salió al paso y mostró en sus redes sociales que contactó a Carolina por WhatsApp para aclarar la situación, en donde la novia de Kapo le dice que no ve “códigos claros” de parte de ella y le pregunta si le pagan por publicar la música de Kapo a lo que ella respondió sin tapujos.

"Decir que te has ganado mala fama por compartir conmigo, aun sabiendo la verdad y el trasfondo de todo, desde el inicio, porque fuiste de las primeras en saber de Brandon y yo, solo me da a entender que no es tan sólida la personalidad que me mostraste tener. Yo en ningún momento me dejé llevar de lo que me decían de ti porque sabemos desde donde viene eso", escribió Ladera.

Luego Ladera cuentan que él escribió a Carolina y al mismo Kapo para aclarar la situación y agregó que "no hay nada que aclarar porque él y yo ni tuvimos ni tenemos algo más allá que cariño y admiración".

Por último, le pregunta a qué se refiere con los códigos y le aclara que usa la música de Kapo en sus videos porque le gusta: “lo hago desde que conocí Ohnana y lo hago con cualquier canción que me guste o disfrute”.

Tras lo publicado, ni Carolina Pico ni Kapo se han pronunciado al respecto, pero la venezolana quiso salirle al paso a los chismes para evitar volver a vivir lo que pasó en 2024 por su relación con Beéle.