Pixar revela la razón por la que no hará live actions de sus películas animadas

En los últimos años, los live-actions se han vuelto bastante populares, luego de que clásicos de Disney como ‘La sirenita’, ‘la Bella y la Bestia’ y ‘Aladín’, fueran sacados de su mundo animado para tener personificación.

No se pierda | Destino América: conozca las 14 ciudades de Estados Unidos que serán el escenario de los más apasionantes encuentros de la Copa América ↓

Como es una tradición que Disney ha mantenido a lo largo de los años con varios de sus mayores éxitos, los rumores de que Pixar podrí estar pensando en hacer lo mismo aumentaron en los últimos meses.

Todo se debe a que en internet, muchas personas empezaron a pedir al actor Josh O’Connor, conocido por su papel en The Crown, para interpretar al Alfredo Linguini, el cocinero y amigo de Remy en la película animada ‘Ratatouille’.

Ante esto, el director creativo de Pixar aseguró que le molesta la idea de llevar sus éxitos animados al mundo real.

Durante una entrevista con la revista Time, Pete Docter, director creativo y guionista de Pixar, aseguró: “No, y esto podría molestarme por decirlo, pero en cierto modo me molesta. Me gusta hacer películas que sean originales y únicas en sí mismas. Rehacerlo no me resulta muy interesante personalmente”.

Para el ejecutivo, hay ideas que no están hechas para ser llevadas a la acción real, y de hacerlo, lo más posible es que pierda totalmente su esencia, porque gran parte de lo que crean solo funciona para el mundo de la animación.

“Sería duro. Gran parte de lo que creamos solo funciona gracias a las reglas del mundo animado”, aseguró.

Docter añadió que esto se debe porque “si un ser humano entra en una casa que flota, su mente dice: “Espera un segundo. Esperar. Las casas son muy pesadas. ¿Cómo levantan la casa los globos? Pero si tienes un personaje de dibujos animados y se queda ahí en casa, dices: "Está bien, lo compraré". Los mundos que hemos construido simplemente no se traducen muy fácilmente”.

VEA TAMBIÉN La venezolana Isabella Ladera le robó el corazón a otro colombiano; un reconocido futbolista la llenó de elogios o

Esto parece ser lo contrario a lo que piensa la casa matriz de Pixar, Disney, que ha lanzado más de 20 live action en los últimos años y que tiene planeado lanzar más en el futuro, como el de la película ‘Hércules’.

De hecho, Pixar estaría enfocando su estrategia por sacar, en lugar de live-actions, secuelas de sus películas más famosas, como es el caso de ‘Intensamente 2’ que llega a los cines de todo el mundo este jueves 13 de junio.

“Parte de nuestra estrategia es intentar equilibrar nuestra producción con más secuelas. Es difícil. Todo el mundo dice: "¿Por qué no hacen cosas más originales?" Y luego, cuando lo hacemos, la gente no lo ve porque no está familiarizada con él”, añadió.

Docter acotó: “Con las secuelas, la gente piensa: “Oh, ya he visto eso. Sé que me gusta”. Las secuelas son muy valiosas en ese sentido”.

Y explicó que siente que las más difíciles de hacer son las películas originales porque “no podemos volver a hacer la misma idea. Tenemos que aprovecharlo en formas que la gente no espera”.